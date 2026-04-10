Нарастващото време пред мобилни устройства и монитори води до масов спазъм на очните мускули – състояние, известно като дигитална зрителна умора. Специалисти по очни болести алармират, че липсата на почивка и синята светлина натоварват зрението ни до критични нива, намалявайки способността за префокусиране. В специален наръчник ФОКУС представя утвърденото правило 20-20-20 и серия от лесни техники за домашна терапия, които предпазват ретината и възстановяват комфорта на очите в дигиталната ера.

Какво представлява дигиталната зрителна умора?

Офталмолозите обясняват, че при продължително фокусиране в близък план очните мускули остават в постоянно напрежение. В същото време честотата на мигане намалява почти двойно, което води до изсушаване на очната повърхност.

"Продължителната работа пред екран може да доведе до временен спазъм на акомодацията – състояние, при което окото трудно префокусира от близко към далечно разстояние. Това предизвиква замъгляване и дискомфорт“, обясняват специалисти.

Допълнителен фактор е синята светлина от екраните, която допринася за усещането за умора, особено при работа вечер.

Ето няколко практични упражнения за облекчаване на напрежението

Правилото 20-20-20

На всеки 20 минути поглеждайте обект на около 6 метра разстояние за поне 20 секунди. Това позволява на очните мускули да се отпуснат.

Съзнателно мигане

Затворете очи за 2 секунди

Стиснете леко клепачите

Отворете бавно

Повторете 5–6 пъти

Това подпомага естественото овлажняване на окото.

Палминг

Разтрийте длани до затопляне и ги поставете върху затворените очи без натиск за 30–60 секунди.

Фокус близо – далеч

Редувайте фокусиране в близък и далечен обект по 5 секунди, в серия от 8–10 повторения.

Какво още съветват специалистите?

Мониторът да бъде на разстояние 50–70 см

Горният ръб на екрана да е на нивото на очите

Да се избягва отблясък от прозорци

При сухота да се използват овлажняващи капки след консултация

"Най-важното е да се правят редовни кратки почивки. Очите са мускулен орган и, както всяка друга мускулатура, се нуждаят от разтоварване“, допълват офталмолозите, цитирани от ФОКУС.