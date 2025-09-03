ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прането на маратонки в пералнята си има няколко тънкости
Подгответе маратонките за пералнята
Преди да хвърлите маратонките в пералната машина, трябва да ги подготвите за това. Първо, обезателно махнете връзките. Можете и тях да ги пуснете да се изперат, но трябва да са отделени от обувките, тъй като около езика обикновено се събира доста мръсотия и е добре тази зона да е свободна за максимално ефективно почистване. След това, ако по чифта ви има едри, засъхнали парчета пръст и кал, а по подметката заседнали камъчета, изчеткайте ги, за да не останат в пералнята.
Нагласете оборотите и температурата на пране
Бързите обороти може да повлияят негативно на целостта на обувките ви, докато по-бавните ще ги третират по-леко. По принцип, това е препоръчителната скорост, тъй като по този начин ще минимизирате риска от повреда на някой детайл. Почти всички уреди имат опцията да изберете и температурата. Настройте по-ниска температура, защото високата може да измени вида им, съветва "Фокус". В повечето случаи, изборът дори на студена вода е напълно достатъчен.
Не перете маратонките самостоятелно
Освен бавните обороти, другото, което ще предпази маратонките ви от евентуален разпад, е да заредите пералнята с още пране. Подходящо е, с маратонките да сложите 2-3 хавлии или пуловери. Естествено, гледайте да не са чисто бели, нови хавлии или любимите ви официални блузи. Избягвайте да комбинирате изпирането на маратонките с по-деликатни материи.
Сложете връзките в мрежести торбички за пране
Ако възнамерявате да изперете и връзките, ги сложете в специални мрежести торбички за пране. Така ще ги предпазите от изгубване.
Не прекалявайте с перилния препарат
Човек би се изкушил да сложи повечко прах за пране, когато иска да изпере силно замърсените си маратонки. Истината е, че ако сложите повече от препоръчителната доза, най-много да се наложи после да чистите излишна сапунена пяна от спортните обувки. Така че, използвайте разумно, стандартно количество от препарата.
Що се отнася до вида и марката - ползвайте наличния перилен препарат вкъщи. Не се налага закупуването на специален.
Сушете маратонките на въздух
Доста хора не биха се замислили след като маратонките са изпрани, да ги оставят в сушилнята. Няма нужда и определено не е добра идея. След центрофугата на пералнята, те са просто влажни и имат нужда от малко въздух, за да доизсъхнат. Най-добре е да ги оставите на проветриво място, а може и пред вентилатор или климатик, съветва "Фокус".
Ако стелките на маратонките се вадят, ги сложете отделно да изсъхнат. Обърнете езиците наобратно, така че притокът на въздух да влиза свободно в отвора на обувките.
Веднъж изсъхнали напълно, можете да им сложите връзките и да се радвате на един “прероден" свеж чифт спортни обувки.
