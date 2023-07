Прането на 40 градуса е грешка

© Blagoevgrad24.bg Съвременните домакински уреди правят живота много по-лесен. Производителите непрекъснато работят за подобряване на технологията и разработват нови режими на пране, за да осигурят максимална ефективност и лекота на използване.



Но сред различните температурни настройки има една мистерия, която ви кара да се чудите. Защо повечето домакини, въпреки всички предоставени им възможности, предпочитат да перат при 40° C? В крайна сметка това далеч не е най-добрият избор, както може да изглежда, и ние ще ви докажем защо.



Размножаване на бактерии



Ако перете дрехите си при 40° C, тогава те несъмнено ще миришат добре. Но въпреки своята свежест, те ще съдържат само 15% по-малко бактерии. Оказва се, че толкова ниски температури при пране са безсмислени. За да предотвратите оставането на различни микроорганизми, прахови акари и E.coli в дрехите, трябва да ги заредите с по-гореща вода. Не забравяйте за циклите на пране при 90 градуса (но това, разбира се, не е подходящо за всички видове дрехи).



Принципът на отстраняване на петна



В наши дни екоактивистите и постулатите за опазване на планетата набират все по-голяма популярност. И когато става дума за упорити петна, температурата на водата, противно на общоприетото схващане, не е на първо място. Най-важни са скоростта на въртене на барабана, количеството и качеството на праха.



Съвременните модели перални машини имат система за подаване на кислород. С негова помощ всички замърсявания, които са се настанили във влакната на тъканта, се изтласкват без особени затруднения. Този подход намалява значението на температурата на водата при премахването на петна. Но не винаги. Не всяко петно може да се отстрани с пране при 40°C. Така че не се изненадвайке, ако дрехата ви след такова пране е отново мръсна.



Пестене на енергия



Със сигурност много хора знаят, че пералните машини вземат студена вода за отопление. По време на работа се загрява до определена температура. И колкото по-високо е, толкова повече енергия е необходима за загряването му. Същото може да се каже и за обема на водата.



Ако семейството иска да спести пари, тогава най-добрият вариант за нея би бил да намали температурата само с 10 градуса. Тази малка промяна ще намали сметката ви за електричество. Като общо правило ежедневното пране обикновено не изисква водата да се загрява над 30°C. Но както си спомняме, това не гарантира, че низпраното ще бъде почистено от мръсотията по идеален начин.



Нелогично използване



Майсторите на перални и химическото чистене единодушно ще ви кажат, че изборът на 40-градусово пране не винаги има смисъл. Ако тъканите не са достатъчно замърсени, тогава 30 е достатъчно. Освен това програма с 30 градуса е много по-кратка от тази с 40 градуса - пестите време и пари.



При силно замърсяване обаче е необходима по-висока температура. За да не прегреете водата и да не завъртите барабана напразно, важно е да следвате препоръките на производителя и да изберете оптималната температура в зависимост от степента на замърсяване. В крайна сметка основното е висококачественото измиване и поддържането на изпраните вещи в перфектно състояние.



Но има и изключения



Както вече разбрахте, ако вещта е силно замърсена, прането на 40 градуса няма да помогне. Има обаче изключения. Ако дрехите са силно замърсени, това значи, че 40 градуса не са достатъчни, за да се почистят петната и замърсяванията. Ще е нужно да превключите на режим 50-60 градуса. Когато говорим за спално бельо - още по-висока температура. Това правило важи с пълна сила и за бебешките дрешки. Ленът и памукът е добре да се третират на 50 градуса, за да се почистят съвършено добре.



Важно! Когато поставяте продукта в пералнята, обърнете внимание на етикета. За много тъкани се препоръчва да се използва само деликатен цикъл при температура не по-висока от 30° C, тъй като твърде горещата вода може да повлияе неблагоприятно на състоянието на артикула. Така цветът на тъканта рискува да избледнее, а структурата - да пострада. Затова е по-добре да следвате препоръките на етикета и да използвате по-подходящи програми за пране, за да запазите качеството на изпраниите вещи, пише woman.bg.