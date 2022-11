© виж галерията Ще се изненадате много какво направи Рут Колева броени дни, след като скандалната й фотосесия върху костите на загинали в Априлското въстание в Перущица предизвика небивал обществен отзвук.



Колева прави своя собствена версия на "This Christmas", а коледното й парче ще бъде приоритет за териториите на Warner Music Group в Източна и Южна Европа, ще бъде маркетирано и с мащабни кампании.



Певицата явно е доста дръзка, защото рязко показа другата крайност, въпреки че хейта по неин адрес все още е в активната си фаза. Изпълнителката пусна нова песен, посветена на приближаващата Коледа, която е съвместно с Warner Music Group и "Орфей Мюзик". И е повече от изкусителна в дългата си елегантна червена рокля.



Когато през 1970 г., Дони Хатауей композира “This Christmas" той се надява, че песента ще стане любима поне сред афроамериканската общност. Американският изпълнител не предполага, че тази коледна песен ще се превърне в световен хит и ще бъде част от всеки празничен саундтрак. Заживяла собствен хитов живот, "This Christmas" намира и своя посланик в България - в лицето на Рут Колева.



Екипът, който работи по проекта, е повече от впечатляващ. Парчето е аранжирано от Антони Дончев, а в аудиото и видеото Рут е подкрепена от Биг бенда на БНР, пише "Блиц".



"This Christmas" е достъпна във всички музикално платформи от 18 ноември 2022 г. , за да напомни, че Коледа идва, а тогава се случват чудеса