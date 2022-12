Познахте ли това красиво и усмихнато дете?

© Коледният дух очевидно вече е завладял семейство Бекъм. Преди броени дни модната дизайнерка сподели очарователна снимка от миналото. Виждаме я като дете, облечена в костюм на снежен човек. На снимката 48-годишната Виктория Бекъм позира пред камерата в тоалет, допълнен с шапка и шал.



"Вижте ме. Обратното броене до Коледа започна. Остава по-малко от една седмица. Целувки", написа г-жа Бекъм под снимката.



Подготвяйки се за сезона, Бекъм се присъедини към три от децата си - Харпър (11 г.), и синовете Круз (17 г.), и Ромео (20 г.). на празнично парти за нейната марка, Victoria Beckham Beauty.



Въпреки сладките семейни снимки, направи впечатление отсъствието на четвъртия ѝ син - Бруклин (23 г.). Откакто се ожени за Никола Пелц, Бруклин все по-често отсъства от семейните сбирки. По всичко личи, че слуховете, че Виктория и Никола не се разбират, наистина са верни.



По-рано този месец Виктория качи крадешком заснет клип на съпруга си, който пее заедно с празничната класика на Марая Кери "All I Want For Christmas Is You", докато се мотае в лондонската кухня на двойката, припомнят от People.



47-годишният Дейвид първоначално не забелязва, че съпругата му снима видеото, на което той пее, докато отпива кафе и гледа мобилния си телефон.



Всичко се променя, когато Дейвид се мъчи да хване един по-труден тон и Виктория се изкашля, за да привлече вниманието му, след което тя казва: "Бориш се с високия тон, нали?!"