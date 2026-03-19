Повече от подправка: Защо народната медицина нарича чубрицата "чистач" на организма?
Приготвянето на лечебна отвара от градинска чубрица е лесно, но изисква точност: две супени лъжици от билката се запарват в половин литър вряща вода за около час.
При първи симптоми се препоръчва горещ чай от чубрица. Народната практика съветва процедурата да се комбинира с гореща баня на краката и престой под топло одеяло за стимулиране на изпотяването – метод, популяризиран и от Учителя Петър Дънов.
Двуседмичен прием на отварата на гладно помага за прочистване на пикочните пътища и бъбреците. Благодарение на диуретичния си ефект, билката е отличен съюзник срещу задържането на излишни течности.
Съдържащите се в растението фибри и минерали подпомагат еластичността на кръвоносните съдове.
Вдишването на парите от вряща чубрица под кърпа е изпитан метод срещу синузит, запушен нос и упорита кашлица, пише zdrave.to.
