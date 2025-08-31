ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Потушете надеждите: Waze се отказва от тази функция
Въпреки популярността на идеята сред потребителите, искането за "показване на средната скорост, когато сте в зона с измерване на средна скорост“ беше маркирано като "може да се разгледа“, но в крайна сметка беше счетено за несъответстващо на текущата пътна карта на приложението. Разработчиците на Waze подчертаха, че е просто твърде рано да се добави функцията, въпреки че признаха потенциалната ѝ стойност за бъдещо планиране.
Това решение изглежда е свързано с фокуса на компанията върху други нови функции, като например добавяне на предупреждения за училищни зони, "легнали полицаи“ и сливане на ленти. Колебанието на Waze може да се дължи и на технически предизвикателства или сложността на точното внедряване на такава функция в различни региони и видове зони със средна скорост.
Следенето на средната скорост помага на шофьорите да гарантират, че спазват правилата – особено в участъци, където дори краткотрайното превишаване на ограничението може да доведе до санкции. Наличието на обратна връзка в реално време би намалило тревожността и може да подобри спазването на правилата, давайки на шофьорите по-ясен контекст от това просто да знаят ограничението.
И все пак, колебанието на Waze отразява и основателно безпокойство: претрупването на потребителския интерфейс. Успехът на приложението зависи от представянето на указания и предупреждения за опасност ясно и без разсейване. Ако се добави всяка полезна статистика, възниква рискът от затрупване на шофьорите с данни и компрометиране на безопасността, вместо да я подобри.
За шофьорите, които нетърпеливи да видят показатели за средна скорост, най-добрият път е да продължат да се използват с каналите за обратна връзка на Waze. Ако търсенето от страна на потребителя остане високо и Waze намери елегантен, ненатрапчив начин за интегриране на функцията, тя все пак може да намери своето място в бъдеща актуализация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: