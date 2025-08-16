Потребители, зависими от ChatGPT, искат тази функция да се върне

© Главният изпълнителен директор на OpenAI заяви, че има "сърцераздирателна“ причина – защото някои потребители казаха, че никога преди не са имали подкрепа от никого.



"Ето го и сърцераздирателното. Мисля, че е страхотно, че ChatGPT не е толкова склонен да дава "да“ и ви дава по-критична обратна връзка“, каза Алтман в подкаста на Клео Ейбрам "Huge Conversations“, който се излъчи в петък.



"Но тъй като правим тези промени и говорим с потребителите за тях, е толкова тъжно да чуя потребителите да казват: "Моля, мога ли да си го върна? Никога в живота си не съм имал някой, който да ме подкрепя. Никога не съм имал родител, който да ми казва, че се справям добре.“



Алтман каза, че според потребителите, старият стил на ChatGPT ги е "насърчил“ да направят промени в живота си. "Мога да разбера защо това е било лошо за психичното здраве на другите хора, но това беше чудесно за моето психично здраве“, спомня си Алтман думите на някои от потребителите.



Това е резултат от усилията на OpenAI да обуздае това, което компанията нарече "подмазваческо“ поведение в ChatGPT. През април фирмата заяви, че актуализация на модела ѝ GPT-4o го е направила "прекалено ласкателен или приятен“ и "неискрен“.



По това време Алтман каза, че характерът на бота е станал "твърде подлизурски и досаден“ и каза, че поправките са на път. Потребителите бяха публикували примери за това как чатботът е заливан с похвали като "абсолютно брилянтен“ и "вършиш героична работа“ върху обикновени подкани, пише Business Insider.



В подкаста Алтман също така призна мащабното влияние, което идва дори с малки промени в тона на ChatGPT. "Един изследовател може да направи малка промяна в начина, по който ChatGPT говори с вас – или говори с всички – и това е просто огромно количество сила за един човек, който прави малка промяна в личността на модела“, каза той.



Феновете на OpenAI пледират пред Сам Алтман за завръщането на GPT-4o



"Трябва да помислим какво означава да направим промяна в личността на модела в такъв мащаб“, добави той.



Това не е първият път, когато той изразява загриженост относно това доколко хората разчитат на чатбота. Говорейки на събитие на Федералния резерв през юли, Алтман каза, че някои хора, особено по-младите потребители, са развили тревожна "емоционална свръхзависимост“.



"Има млади хора, които казват неща от рода на: "Не мога да взема никакво решение в живота си, без да кажа на ChatGPT всичко, което се случва. Той ме познава, познава приятелите ми. Ще направя каквото ми каже.“ Това ми се струва наистина зле“, каза Алтман.



В четвъртък OpenAI пусна GPT-5, най-новия модел на компанията, който Алтман нарече "значително подобрение“.



В подкаста "Huge Conversations“ той каза, че с течение на времето GPT-5 ще се почувства по-интегриран в ежедневието и ще бъде по-скоро като "проактивен“ спътник. "Може би се събуждате сутрин и ви пише: "Хей, това се случи през нощта. Забелязах тази промяна в календара ви.“ Или: "Мислех повече за този въпрос, който ми зададохте. Имам и друга идея“, каза той.



Актуализацията добави и четири опционални режима на "личност“ – Циник, Робот, Слушател и Зубър – всеки с различен тон, който може да бъде фино настроен, за да отговаря на предпочитанията на потребителя.