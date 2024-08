Последната снимка на Ален Делон

© Instagram Преди едва 5 седмици дъщерята на легендата Ален Делон, Анушка публикува кадри на известния си баща в личния си Instagram профил. Тези снмики се оказаха последните публични снимки на актьора.



На тях Делон е на фризьор.



"Защото каквото и да става, както казват "the show must go on! "



Делон винаги ще бъде Делон.



Винаги изглежда добре.



Винаги безупречен .



Винаги изглежда елегантно", написа тя.



Припомняме, че сутринта на 18 август ни напусна известния френски актьор Ален Делон, които беше на 88 години.