Последната песен на Лиъм Пейн "Do No Wrong" излиза на 1-ви ноември

© Феновете на покойния Лиъм Пейн ще трябва да почакат, за да чуят посмъртните му издания.



След като бившият член на One Direction почина на 31-годишна възраст, продуцентът Сам Паундс обяви издаването на първата посмъртна песен на Пейн, съвместна работа, озаглавена "Do No Wrong“, на 28 октомври. На следващия ден обаче Паундс отмени пускането на песента за 1 ноевмври като уважение към семейството на Пейн.



"Искам всички приходи да отидат за благотворителна организация по избор на семейството му" написа Паундс в публикация на "X".



"Моля се това да бъде благословия за света, както Лиам винаги е мечтал. Моля се ангелите да ви утешават всеки ден, докато слушате", написа още той.



Музикантът добави, че се надява песента да послужи като утеха за 7-годишния син на Пейн, Беър.



Преди смъртта му, последното музикално издание на Пейн беше сингълът, "Teardrops", който излезе през март, пише People.



Пейн почина, след като падна на няколко етажа в хотел CasaSur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина, на 16 октомври. Според предварителния доклад от аутопсията , стна ясно, че той е починал, след като е получил множество "вътрешни и външни" наранявания след падане от балкона си. Освен това частната аутопсия разкри, че певецът е "имал множество вещества в тялото си".