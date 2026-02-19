ЗАРЕЖДАНЕ...
Попариха ергенът Стоян, но той остана невъзмутим
©
Дамите имаха правото да изберат своя фаворит, поднасяйки му хартиено сърце – а ергенът, събрал най-много "сърчица“ от своя страна можеше да посочи дамата, която най-силно го е впечатлила със своята визия и присъствие. И да избере дали тя ще остане в шоуто или ще си тръгне.
И се случи нещо, което, никой не очакваше. Самоувереният Кристиян, който от самото начало заяви, че "забелязва много погледи върху себе си“ и който вярваше, че ще бъде предпочетен от повечето участнички, бе принуден да отстъпи първенството.
Той буквално бе "отнесен“ от значително по-младия Марин – който със чаровното си момчешко излъчване и искрена усмивка успя да спечели симпатиите на повечето от момичетата.
Резултатът бе повече от красноречив:
Марин – събра 11 сърца
Кристиян - 9
Стоян – 5
Така първият важен избор в пети сезон на "Ергенът“ бе направен - ставайки ясно кой е най-харесван и предпочитан.
"Супер, даже съм доволен, защото цялата светлина няма да пада върху мен“, побърза да изкоментира ситуацията Кристиян, прикривайки, може би, разочарованието си.
"Трябва да избера две жени, рискувайки да нараня останалите, които вече са ми доверили сърцето си. Няма да е лесно", каза от своя страна Марин.
А усмивката на Стоян - ергенът, който събра най-малко симпатии от страна на участничките, никак не бе помрачена от случилото се.
"Дали съм най-харесваният или не от ергените не е дотам важно. Не винаги първото впечатление е определящо!“, категоричен бе той.
"А и третото място може да спести много бъдещи неприятни ситуации.“, ladyzone.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
16:40
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
17.02
Фабрика побира 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 30 000 души и може да произвежда осем широкофюзелажни самолета Boeing
16.02
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
15.02
Месни заговезни е!
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Димо Алексиев си намери работа
10:38 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:56 / 17.02.2026
Годината на Коня настъпи: Какво да очакваме?
11:41 / 17.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
10:09 / 16.02.2026
Месни заговезни е!
08:51 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.