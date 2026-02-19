Пети сезон на най-романтичното риалити "Ергенът“ започна с нови, интригуващи и неочаквани правила. Участничките, борещи се за вниманието и любовта на тримата ергени, получиха невероятната възможност да изразят своите предпочитания.Дамите имаха правото да изберат своя фаворит, поднасяйки му хартиено сърце – а ергенът, събрал най-много "сърчица“ от своя страна можеше да посочи дамата, която най-силно го е впечатлила със своята визия и присъствие. И да избере дали тя ще остане в шоуто или ще си тръгне.И се случи нещо, което, никой не очакваше. Самоувереният Кристиян, който от самото начало заяви, че "забелязва много погледи върху себе си“ и който вярваше, че ще бъде предпочетен от повечето участнички, бе принуден да отстъпи първенството.Той буквално бе "отнесен“ от значително по-младия Марин – който със чаровното си момчешко излъчване и искрена усмивка успя да спечели симпатиите на повечето от момичетата.Резултатът бе повече от красноречив:Марин – събра 11 сърцаКристиян - 9Стоян – 5Така първият важен избор в пети сезон на "Ергенът“ бе направен - ставайки ясно кой е най-харесван и предпочитан."Супер, даже съм доволен, защото цялата светлина няма да пада върху мен“, побърза да изкоментира ситуацията Кристиян, прикривайки, може би, разочарованието си."Трябва да избера две жени, рискувайки да нараня останалите, които вече са ми доверили сърцето си. Няма да е лесно", каза от своя страна Марин.А усмивката на Стоян - ергенът, който събра най-малко симпатии от страна на участничките, никак не бе помрачена от случилото се."Дали съм най-харесваният или не от ергените не е дотам важно. Не винаги първото впечатление е определящо!“, категоричен бе той."А и третото място може да спести много бъдещи неприятни ситуации.“, ladyzone.bg.