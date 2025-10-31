Новини
Поп легенда оставя празен стол на всеки свой концерт, ето защо
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:04
©
Легендата на българската музика Георги Христов гостува тази събота (1 ноември) от 17:00 ч. по bTV в студиото на "Животът по действителен случай“, като пред водещата Александра Сърчаджиева изпълнителят на "Черно и бяло“ ще разкрие кой друг от фамилията му е музикант и ще разкаже всичко за споходилата го на младини слава.

Христов ще признае, че и до ден днешен не знае кой е изписал входа на блока му с неговото име... Ще разберем и как властта се е намесвала в албумите му и за кого оставя празен стол на всеки свой концерт. Певецът ще разкрие как поддържа форма и защо не пази гласа си, а избира да живее бохемски.

В рубрика "Моето ново Аз“ ще се запознаем с една отчаяна майка от Карнобат. Атанаска има три деца, но когато най-малкото е на 9 месеца, тя усеща, че нещо със сина ѝ не е наред. Той започва да я гледа в очите и гласът му се променя. Днес Златомир е на 9 години, не говори и е развил автоагресия.

Въпреки всички трудности в живота на Атанаска, лекарите на "Моето ново Аз“ ще направят всичко възможно, за да върнат усмивката на измъченото ѝ лице.

Рубриката "Топ 10“ ще се превърне в забележително и ексцентрично модно ревю. От Филип Буков зрителите на bTV предстои да разберат кои са десетте най-впечатляващи и необичайни стайлинг решения на българските звезди…

