© виж галерията 80-те бяха годините на големите и ярки неща - големи якета в неонови цветове, бухнали коси с космически обем, обемни бижута и крещящ грим. Колкото и смешно да изглежда този тип естетика днес, няма как да не погледнем назад към нея с известна носталгия. А какво по-добре подхранва носталгията от музиката?



Музикалните звезди на 80-те най-силно наложиха този стил и го превърнаха в емблематичен за цялото десетилетие. За феновете, които гледаха изваяните им тела и танцовите им движения в музикалните клипове, те бяха недостижим блян.



Тези времена помнят някои дами, които днес не се славят с известността, която имаха тогава на музикалната сцена, но все пак остават култови личности, с които е израснало цяло поколение. Си Си Кеч, Саманта Фокс, Сабрина и компания - момичетата искаха да са като тях и се опитваха да им подражават, а момчетата имаха техни плакати в стаите си, по които въздишаха, припомня Edna.bg.



Нека видим как са се променили тези музикални кралици през годините и какво се случва с тях днес:



Си Си Кеч



Си Си Кеч е сценичен псевдоним на Каролине Катарина Мюлер - немско-нидерландската поп-изпълнителка и диско-звезда, която завладя Европа в средата на 80-те.



През 1985 г. тя се явява на конкурса "Търсене на таланти“ в Хамбург в състава "Optimal“. Там присъства и Дитер Болен от нашумелия тогава дует Модърн Токинг. Същата вечер той я кани в студиото, за да я прослуша, и ѝ предлага да подпише едногодишен договор. Каролине приема. От този момент нататък нейната кариера започва да расте стремглаво нагоре и Дитер я изстрелва в космоса на световните звезди. Дитер комбинира първите букви на имената ѝ Каролине Катарина с английското catch (хващам) и така се ражда звездата Си Си Кеч.



Най-активните ѝ и успешни години са до началото на 90-те. На официалния си немски сайт в обръщение към феновете си Си Си Кеч обявява 2012 като последна година в музикалната си кариера. Много известни имена в попмузиката творят десетки години наред, за да постигнат броя на хитовете, които Си Си Кеч изкарва само за 5 години в 5 поредни албума – над 20 хитови парчета. Това несъмнено компенсира липсата на нови албуми напред във времето, защото музиката ѝ ще си остане класика в жанра.



Сабрина Салерно



Италианската музикална звезда със сексапилни форми Сабрина Салерно започва кариерата си като фотомодел, като през 1986 г. става "мис Лигурия“. Там е забелязана от телевизионния канал Canale 5 от холдинга Fininvest, собственост на бившия министър-председател на Италия Силвио Берлускони, и става телевизионна водеща. През 1986 г. излиза първият ѝ сингъл – "Sexy Girl“. Година по-късно излиза тоталния ѝ диско-хит "Boys“ ("Summertime Love“), който носи на певицата световна популярност.



Днес тя работи в италианската телевизия ТВ 8. Въпреки че беше звезда в диско музиката през 80-те и 90-те години, Сабрина е търсена и днес. Програмата ѝ е пълна с ангажименти до май 2023 г. Красавицата е много активна и в различните социални мрежи, където има общо над 2 млн. последователи и където не спира да показва как поддържа перфектното си тяло.



Признава, че открай време е маниак на тема физическа форма и до днес прекарва много часове във фитнеса и салоните за красота. "Хубостта на 25 г. е дар. Но след това, ако не водиш здравословен живот, започват проблемите. Аз винаги съм водила такъв живот, така че днес, на моята възраст, мога да кажа, че се харесвам повече от тогава. По-уверена съм като жена, по-иронична съм и съм по-спокойна", споделя тя.



Ким Уайлд



Първият пробив на английската поп певица, текстописец, DJ и телевизионен водещ Ким Уайлд е през 1981 г. с "Kids in America“. Песента ѝ стига до номер две в Обединеното кралство. Нейната певческа кариера не свършва тогава, тъй като тя издава шест албума през 80-те години, с 25 сингъла в Топ 50 на британските класации за сингли. През 1983 г. тя е удостоена с наградата Brit за най-добра британска жена. През 1988 г. тя се отклони по друг път и стана ландшафтен градинар, но в крайна сметка се върна към музиката през 2003 г. и все още има изяви.



Шака Кан



Още през 70-те тя е фронтмен на фънк групата Ръфъс, но през 80-те започва успешна солова кариера. Наричана "Кралицата на фънка“, тя е спечелила 10 награди Грами и е продала около 70 милиона копия от албумите си. Песента ѝ “I Feel For You" превзе върха на музикалните класации през 80-те. Тази хитова песен беше отличена с Грами и беше първата R&B песен, включваща рап.



Легандарната Шака съвсем не е приключила със сцената. През 2019 г. тя издаде своя пореден албум. Тя се е появявала в някои мюзикъли на Бродуей и също се занимава с благотворителност за жени и деца в риск.



Сандра



Германката Сандра Ан Лауер, професионално позната само като Сандра, беше една от най-популярните музикални звезди в Европа през 80-те. В пика на своята популярност тя дори успя да надмине Мадона в редица страни по света. С продажби от над 33 милиона записи по целия свят, Сандра утвърди позицията си на най-успешната германска певица. За разлика от колежките си от това време, тя не обичаше да показва плът - обличаше се с ризи и сака.



Първоначално добива популярност като вокалистка на диско триото Arabesque (с което е гостувала в България), но през 1984 година се отделя от триото и започва своята много успешна соло кариера. Тя става още по-известна и като част от музикалния проект Енигма, който е ръководен от вече бившия ѝ съпруг Майкъл Крету. Сандра и Майкъл имат двама синове (близнаци) Никита и Себастиян, родени на 6 юли 1995. През ноември 2007 Сандра се развежда с Майкъл, цитирайки лични и професионални различия.



След няколко години пауза, през 2006 г. Сандра си партнира с швейцарския певец DJ BoBo в дуета "Secrets of Love" в албума му Greatest Hits. Сингълът беше голям хит, достигайки топ 5 в Швейцария и топ 20 в Германия. В края на 2006 г. излиза албумът ѝ "Reflections", състоящ се от ремикси на най-големите ѝ хитове. Нова баладна версия на "Everlasting Love" беше издадена като промоционален сингъл в Германия, докато ремиксът на "Around My Heart" се оказа голям радио хит в Полша. През 2007 г. издава албума "The Art of Love", следва "Back to Life" през 2009 година, и десетият ѝ "Stay in Touch" през 2012 г.



Саманта Фокс



Тя вероятно е присъствала в мокрите сънища на милиони мъже през 80-те. Преди да покори света с музика и чар, певицата е известен топлес модел, а в таблоидния вестник The Sun се появява всеки ден от 1983 г. до 1986 г.



Тя става една от най-фотографираните британски жени от 80-те и един от най-известните секс символи на 80-те. След хитовата ѝ песен "Touch Me“ през 1986 г. са продадени над 30 милиона нейни записи. Тя също се е появявала в много филми и телевизионни риалити предавания и все още участва в концерти днес.



Миналата година Саманта Фокс демонстрира големи кулинарни умения в британския 'Мастършеф".



Глория Естeфан



Хитът "Conga“ на кубино-американската певица Глория Естефан беше една от песните, които направиха 80-те години това, което бяха. Самата Глория издаде няколко песни през 80-те, като "Bad Boys“ и "Words Get In The Way“. Естефан, заедно с нейната група, претърпя автомобилна катастрофа през 1990 г., след която беше със счупени прешлени. Въпреки това тя успя да продължи кариерата си и продължава да издава песни.



Паула Абдул



Въпреки че днес не е известна като певица, тя започва кариерата си в музиката през 80-те години с популярния си албум "Forever Young“, включително песента "Opposites Attract“, която печели награда "Грами“. Тя също беше хореограф на покойния Джордж Майкъл и на Дюран Дюран. Днес тя е известна с ролята си на съдия в American Idol и X-Factor. Имала е някои проблеми със злоупотребата с наркотици в миналото, но днес е чиста и планира да остане в шоубизнеса.