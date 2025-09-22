Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Полк. Станчев: В Сръбско-българската война нашите войски успяват да покажат завидна храброст и жертвоготовност
Автор: Цоня Събчева 20:15Коментари (0)69
© Военна академия Г. С. Раковски
Една двуседмична война начертава бъдещето на България преди всичко с това, че българите отиват да воюват срещу Сръбската армия със самочувствие и благодарение на своето себеотрицание, своята жертвоготовност и желание да защитят Родината си да спрат сръбското настъпление. Това каза военният историк полк. Станчо Станчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

В Сръбско-българската война българските войски успяват да покажат завидна храброст, жертвоготовност и желание да победят. "Младата Българска армия се утвърждава като победоносна. В цяла Европа вече започва да се говори с уважение за България“, отбеляза историкът.

Българите започват войната без предварителен план. В хода на военните действия се взема решение най-решителното сражение да се даде на Сливница. "Първоначално е съществувал замисъл да се изостави София и сърбите да се посрещнат на Ихтиманските възвишения, т.е. столицата да се остави на сърбите, но именно Рачо Петров застава твърдо и казва: по никакъв начин Българската армия няма да напусне София“, разказа проф. Станчев.

Когато руските офицери по заповед на Петербург напускат България и оставят българите и армията, преобладаващата част от българските офицери посрещат с облекчение тръгването им. "Защото дотогава на тях не им е давана възможност да се изявят и да заемат по-високи постове в Българската армия. Те са били с много висок дух. Една значителна част от тях са участвали в национално-освободителното движение, в Руско-турската война, те са били посветени на военната служба и са желаели да се развият и да станат началници, да се издигнат до генерали. Именно тогава се отваря тази възможност и като че ли тя е стимулът да направят всичко, включително свръхсилите си, за да могат да оглавят ръководството на Българската армия и да направят така, че тази война да завърши победоносно за България“, обясни военният историк.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Отбелязване на Деня на Независимостта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: