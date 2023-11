Поли Генова ще представи новия си хит на концерт утре

© Поли Генова ще изненада своите фенове с голям концерт този четвъртък (16 ноември) от 20 ч. в Pirotska 5 Event Center. Певицата ще изпълни своите най-големи хитове, а бившият член на легендарната група D2 –Дичо, ще бъде специален гост на събитието. Билетите за концерта са в продажба и могат да бъдат закупени от Eventim , като събитието ще се състои с медийната подкрепа на БГ Радио и City радио и телевизия.



На концерта феновете на Поли ще чуят за пръв път на живо "Something 'Bout You“ – най-новия ѝ хит в колаборация с популярния полски DJ Brave. Модерното EDM парче, което дебютира наскоро, се издава и продуцира от една от най-големите звукозаписни компании в света Warner Music. На събитието ще прозвучат и песните от последния албум на Поли "LAST NIGHT“, който излезе само преди месец и включва най-излъчваната песен в български ефир за 2021 г. "Last Night“, както и горещото латино парче "La Rumba“. Обичаната певица ще зарадва феновете и с изпълнение на "If Love Was a Crime“ – песента, с която България спечели 4-то място на Евровизия през 2016 г.



Албумът "LAST NIGHT“ и песента "Something 'Bout You“ на Поли и Brave са достъпни във всички музикални платформи и се разпространяват от Warner Music чрез Орфей Мюзик.



След покоряването на българската сцена с концерта в Pirotska 5 Event Center, в началото на следващия месец Поли ще замине за Малта, където ще бъде част от друг голям концерт на местната звезда Ира Лоско и симфоничен оркестър в две поредни вечери. До края на годината тя е подготвила и още много други изненади за българските си фенове, които скоро ще обяви.