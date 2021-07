Поли Генова официално се сгоди

© Инстаграм Поли Генова зарадва феновете си в социалните мрежи с романтичната вест, че се е сгодила. А щастливецът, разбира се, е нейният приятел и баща на детето ѝ Джоузеф Шардън. "This time for real (Този път наистина)“, написа певицата, която в момента е с любимия си във Варна.



Уточнението идва тъкмо навреме, тъй като на 11 юни изпълнителката неволно заблуди почитателите си, че вече е омъжена жена, след като публикува в социалните мрежи снимка с надпис JustMarried. Тогава към нея се изляха куп поздравления.



Немалко звезди от родния шоубизнес също не пропуснаха да поздравят Генова за повода. Едва на 17 юни, когато бе премиерата на клипа ѝ "No More", Поли разкри официално, че няма сватба и че въпросният кадър е част от клипа.



На 24 юни певицата обяви, че чака второ дете, като публикува видео, заснето на морския бряг, на което се вижда бременното ѝ коремче.