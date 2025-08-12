Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Поглед към небето: Нещо красиво ни очаква тази вечер
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:40Коментари (0)68
©
Тази вечер небето ще се превърне в сцена за едно от най-красивите астрономически явления – метеорния поток Персеиди. Тази година Луната ще затрудни наблюденията, но въпреки това астрономите очакват зрелищни моменти. 

Всяка година през август небето се превръща в сцена за едно от най-ярките астрономически спектакли. Това космическо шоу привлича любители на астрономията по целия свят. Но колко често можем да видим подобни небесни явления?

"Както всеки друг метеорен поток, Персеидите се наблюдават веднъж годишно, поради това че на тази съответна дата – в нашия случай 12-ти срещу 13-ти август – Земята преминава през точка, която е много близо до орбитата на комета“, обясни пред NOVA  д-р Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета.

"Тези прашинки са много малки, въпреки че връхлитат с висока скорост – при Персеидите с около 200 хиляди километра в час. Енергията им е достатъчна, за да възпламени и йонизира въздуха, което ги кара да светят много силно. Това, което виждаме, е метеор“, отбеляза още д-р Куртенков.

Двете орбити се доближават изключително – на едва 130 хиляди километра. Дори, при бъдещите ѝ преминавания, кометата ще се намира на около 20 милиона километра от Земята.

"Те се наблюдават предимно с просто око. И винаги заемат сравнително голяма площ по небето, така че не са подходящи за наблюдение с професионални телескопи“, обясни още ученът.

Персеидите вероятно са наблюдавани от хората преди десетки хиляди години.

"Първите наблюдения, които са описани и са идентифицирани с конкретния метеорен поток Персеиди, са отпреди първи век новата ера“, допълни той

Достатъчно ярки метеори ще могат да се видят, особено преди зазоряване, когато Луната залязва. Най-добрите условия са далеч от светлините на града. Дали ще броите падащите звезди за късмет или просто ще се насладите на зрелището, Персеидите и тази година обещават вълшебна нощ под откритото небе.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Почина актьорът Матю Пери
Катастрофи в България
Природни стихии
Културен форум „Панагия“ – Кюстендил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: