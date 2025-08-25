Почитаме двама светци! Мъжете с тези имена имат празник

© На 25 август църквата почита паметта на двама апостоли - Свети Вартоломей и Свети Тит.



Свети апостол Вартоломей бил Христов ученик, който според някои църковни историци е едно и също лице с Натанаил от Кана Галилейска. За това как Господ призовал Натанаил за Свой ученик, разказва свети апостол и евангелист Йоан в своето Евангелие.



Вартоломей проповядвал Евангелието, както и свети апостол Филип, в Източната част на империята - Фригия, Сирия, Мала Азия и Армения. В град Албанопол Арменски, на западния бряг на Каспийско море, том пострадал мъченически. Апостол Вартоломей бил жестоко изтезаван, разпнат от езичниците с главата надолу и накрая посечен с меч.



Светите мощи на апостола били пренесени по-късно от Армения в Неапол, а след това в Рим.



Свети апостол Тит бил езичник, родом от остров Крит. Получил високо образование и от младини обичал да чете елинските философи и поети. Той водел честен живот, искрено желаел да знае истината и я търсел в книгите на гръцките мъдреци.



Според вярванията знаците на този ден дават представа за предстоящите есен и зима. Ако има много люспи по луковицата, тогава зимата ще бъде студена. Ако небето е без облаци, това означава, че зимата ще е студена и ветровита.



Имен ден празнуват Вартоломей, Владимир, Епифан, Йоан, Мойсей.