ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Почина злодеят от "Супермен"
Номинираният за "Оскар“ актьор, който е роден в лондонския Ийст Енд, участва и в хитове като "Теорема“, "Сезон в ада“ и "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“.
Той формира една от най-бляскавите двойки във Великобритания с Джули Кристи, с която участва във филма "Далеч от лудата тълпа“ през 1967 г.
В изявление семейството му съобщи, че е починал в неделя сутринта, добавяйки: "Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да докосва и вдъхновява хората години наред.“
Стамп е роден на 22 юли 1938 г. и е син на кочаря на влекач.
Израснал в Лондон по време на Втората световна война, той преживява Блицкрига като дете и напуска училище, за да работи първоначално в рекламата, преди по-късно да си осигури стипендия за театрално училище.
Стамп получава различни отличия по време на кариерата си, включително Златен глобус през 1962 г. за най-обещаващ дебютант за Били Бъд и награда за най-добър актьор на Филмовия фестивал в Кан през 1965 г. за "Колекционерът“.
Той също така получава номинации за награди "Оскар“ и БАФТА за изпълнението си в "Били Бъд“, както и втора номинация за БАФТА през 1994 г. за ролята си в "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“, в който участват Хюго Уийвинг и Гай Пиърс.
Най-известната му роля е тази на генерал Зод, злодейският лидер на трима криптонски престъпници във филма "Супермен“ от 1978 г. и продължението му от 1980 г. "Супермен II“, в което главната роля е с участието на Кристофър Рийв.
Другите му филми включват "Млади оръжия“, "Лайми“ и "Валкирия“ с Том Круз.
Съвсем наскоро Стамп участва във филма "Последната нощ в Сохо“ на режисьора Едгар Райт. В психологическия филм на ужасите от 2021 г. участваха още Даяна Риг, Аня Тейлър-Джой и Мат Смит.
Освен че се появява по телевизията и на сцената, Стамп също така озвучи видеоигри - появявайки се в игри като Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Стамп обичаше да си спомня как е бил на прага да стане учител по тантрически секс в ашрам в Индия, когато през 1977 г. получава телеграма от лондонския си агент с новината, че е обмислян за филма за Супермен.
"На следващия ден бях на нощния полет“, каза Стамп в интервю за издателя си Watkins Books през 2015 г.
След осем години, прекарани до голяма степен без работа, получавайки ролята на злодея Генерал Зод - мегаломанският лидер на криптонците - пълният блясък на холивудските прожектори падна върху родената в Лондон звезда.
Окуражен от новата си роля, Стамп каза, че ще отговаря на любопитни погледи от минувачите със команда: "Коленичете пред Зод, копелета такива“, което се говореше, че е претърпяло пълен провал.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
11:57 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
15:23 / 15.08.2025
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
14:53 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: