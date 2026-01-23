Музикантът Франсис Буххолц почина на 71-годишна възраст, предаде германският ежедневник "Велт“. Семейството му съобщи новината в пост във Фейсбук."С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака“, се посочва в публикацията."Той почина спокойно, заобиколен от любов“, написа съпругата му Хела.Франсис Буххолц е член на рок групата "Скорпиънс“ до 1992 г. и е част от най-успешния им период в международен план."Скорпиънс“ са една от най-известните немски банди на всички времена и отбелязват световен успех с песни като Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change.Съставът продава над 100 милиона записи по целия свят и е изнасял концерти на всички континенти. Като басист Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата през 70-те и 80-те години на миналия век.Той участва в няколко успешни албума, които дават възможност на "Скорпиънс“ да постигнат международен пробив и ги правят една от най-влиятелните рок групи в Европа.