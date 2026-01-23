ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина световна музикална легенда
©
"С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака“, се посочва в публикацията.
"Той почина спокойно, заобиколен от любов“, написа съпругата му Хела.
Франсис Буххолц е член на рок групата "Скорпиънс“ до 1992 г. и е част от най-успешния им период в международен план.
"Скорпиънс“ са една от най-известните немски банди на всички времена и отбелязват световен успех с песни като Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change.
Съставът продава над 100 милиона записи по целия свят и е изнасял концерти на всички континенти. Като басист Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата през 70-те и 80-те години на миналия век.
Той участва в няколко успешни албума, които дават възможност на "Скорпиънс“ да постигнат международен пробив и ги правят една от най-влиятелните рок групи в Европа.
Още от категорията
/
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, които не искаха вечерта да свършва
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Нейчо Нейчев
16:27
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:47 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.