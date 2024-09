Почина легенда в музиката и киното

© Крис Кристоферсън, легендата на кънтри музиката и актьор от "Роди се звезда“, почина на 88-годишна възраст.



Певецът и автор на песни почина тиха в дома си в Мауи, Хавай, в събота, каза говорителят на семейството Еби Макфарланд.



Причината за смъртта не беше посочена, но музикантът страдаше от деменция.



Роден в Браунсвил, Тексас, Кристоферсън започва своята музикална кариера в средата на 60-те години.



Въпреки че самият той е певец, много от песните му са най-известни като изпълнявани от други, включително американският номер едно хит For the Good Times на Рей Прайс и сингълът на Джанис Джоплин от 1971 г. Me And Bobby McGee.



В средата на 80-те той обединява сили с Уили Нелсън, Джони Кеш и Уейлън Дженингс, за да създаде кънтри супергрупата The Highwaymen, издавайки три албума, преди и четиримата да се завърнат към соловите си кариери.



Кристоферсън спечели награда Грами за хита Help Me Make It Through The Night и бе въведен в Залата на славата за автори на песни през 2004 г.



Като актьор той печели през 1976 г. наградата "Златен глобус" за най-добър актьор в изпълнението си в романтичната драма "Роди се звезда" с Барбра Стрейзънд.



Филмът е римейк на оригинала от 1937 г. с Джанет Гейнор и Фредрик Марч и по-късно е адаптиран в мюзикъл с участието на Джуди Гарланд и Джеймс Мейсън - и впоследствие отново през 2018 г. с Лейди Гага и Брадли Купър.



Кристоферсън също се появява с Елън Бърстин във филма на Мартин Скорсезе от 1974 г. "Алис не живее вече тук" и заедно с Уесли Снайпс в "Блейд" през 1998 г.



Преди музикта и киното Кристоферсън беше боксьор в американската организация Golden Gloves, той също получи магистърска степен по английски език в Оксфордския университет, по-късно отхвърли възможността да преподава в американска военна академия в Ню Йорк, за да продължи да пише песни в Нешвил.



В интервю от 2006 г. Кристоферсън каза, че може би нямаше да има кариера без Джони Кеш, който му даде път в музиката.



Джоплин, с която имаше близки отношения, промени текста, за да направи Боби Макгий мъж и изряза нейната версия само дни преди тя да умре през 1970 г. от свръхдоза наркотици. Песента става посмъртно хит номер едно за Джоплин.