|Почина легенда на Холувд
"С дълбока тъга съобщаваме за мирната кончина на легендарния канадски актьор и носител на награди Греъм Грийн“, каза Джери Джордан в изявление пред CBC News. Медията съобщава, че той е починал от естествени причини.
Грийн бе номиниран за "Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля за изпълнението си във филма на Кевин Костнър от 1990 г. "Танцуващият с вълци“, където изигра ролята на Кикинг Бърд.
Той беше член на племето Онеида, част от Резервата на Шестте нации в южно Онтарио.
Преди да започне актьорската си кариера в театъра във Великобритания през 70-те години, Грийн е работил като чертожник, строителен техник, стоманолеяр и член на екип на рок група.
В интервю за канадското издание Playback през 2012 г. той признава, че именно театърът му е дал основата за актьорската игра.
"Той ти помага да изградиш персонаж. Когато се озовеш във филм, нямаш този лукс. Дисциплината на театъра е това, което препоръчвам на всички актьори.“
В същото интервю той споделя, че ключов момент за него е било сключването на брак със съпругата му Хилари Блекмор, което е довело до "най-доброто време в живота ми“.
Големият пробив за него идва през 1990 г., когато играе Кикинг Бърд – лечител от племето лакота – в "Танцуващият с вълци“. Ролята му носи широко признание.
Той участва и в уестърн трилъра Thunderheart (1992), където играе племенния полицай Уолтър Кроу Хорс.
Във фантастичната драма Зелената миля (1999) Грийн изиграва Арлен Битърбък – индианец, осъден на смърт.
Участва още в Умирай трудно 3 (1995), Маверик (1994), Здрач: Новолуние (2009) и Вятърът на реката (2017).
В продължение на своята впечатляваща кариера печели множество отличия, включително наградата "Ърл Грей“ за цялостно творчество на Канадската академия за кино и телевизия през 2004 г.
През 2016 г. е удостоен с Ордена на Канада – второто по важност гражданско отличие в страната.
