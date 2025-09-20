Новини
Почина ключова фигура на БКП
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:58Коментари (0)31
На 19 септември почина Тодор Костадинов - първи секретар на Общинския комитет на БКП-Несебър, съобщиха негови близки.

Поклонението пред тленните му останки бе от 12,30 часа днес в Гробищен парк-Бургас.

Тодор Костадинов е роден през 1941 година в село Баня, община Несебър. Работил е в родното си село като учител, в структурите на комсомола и МВР. Повече от десет години, до промените през 1989 година, беше първи секретар на Общинския комитет на БКП-Несебър, пише nessebar-news.com.

Дългогодишният кмет на Несебър Васил Киров, когото Костадинов замени на високия партиен пост, заяви днес, че с него като партиен ръководител в община Несебър са свързани значителни положителни промени.

Откриването на съд, прокуратура, банка, ДАП, Бюро по труда, развитието на туризма, селското стопанство, образованието, спорта , развитието на съставните селища - всички тези неща спокойно могат да се свържат с името и делото на Тодор Костадинов, заяви днес Васил Киров.






