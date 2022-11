Почина известен китарист

© Джеф Кук - китарист, цигулар и съосновател на кънтри групата "Алабама", почина на 73 години, предава БТА.



Той страдаше от болестта на Паркинсон и разкри диагнозата си през 2017 г.



Джеф Кук изведе "Алабама" към върховете на класациите с хитове като "Song of the South'' и "Dixieland Delight". Групата има осем песни на първо място в кънтри класациите от пролетта на 1980 г. до лятото на 1982 г. Сред тях са "Love In The First Degree'' и "Feels So Right'', както и "Tennessee River'' и "Mountain Music''.



Групата печели три пъти наградата "Шоумен на годината" на Асоциацията за кънтри музика и пет пъти на Академията за кънтри музика.



Джеф Кук издава няколко самостоятелни албума. Въведен е в Залата на славата на кънтри музиката през 2005 г. заедно с "Алабама".