|Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.
Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.
С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.
Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.
Поклон пред паметта му!
