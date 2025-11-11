Сподели close
На 84-годишна възраст почина звезда на Холивуд – Сали Къркланд. Тя беше номинирана за наградите "Оскар".

Най-запомнящата й се роля е във филма "Ужилването", от далечната 1973 година.

Агентът й Майкъл Грийн съобщи, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс.