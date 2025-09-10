Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Почина голям актьор
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:19Коментари (0)28
©
Холивудският актьор Едуард Фолкнър, най-известен с участието си редом с Джон Уейн в поредица от класически уестърни, почина на 93-годишна възраст.

Той е издъхнал на 26 август 2025 г. в дома си във Виста, Калифорния, като семейството му потвърди, че е починал от естествена смърт. Роден като Филдън Едуард Фолкнър II в Лексингтън, Кентъки, през 1932 г., той изгражда забележителна кариера на екрана, след като служи като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ.

Фокнър става познато лице в кината през 60-те и 70-те години на миналия век, присъединявайки се към доверения кръг от звезди на Джон Уейн. Той се появява в пет филма с херцога, включително "Хелфайтъри“, "Зелените барети“, "Рио Лобо“, "Маклинток!“ и "Непобедимите“.

През 1960 г. Фолкнър се появява и редом с Елвис Пресли в музикалната комедия "G.I. Blues“.

Още по темата: общо новини по темата: 653
10.09.2025 Ед Шийрън напуска Великобритания
10.09.2025 Нов опит за помирение в кралското семейство - неуспешен
10.09.2025 Иво Сиромахов влиза в "Ергенът"
10.09.2025 Изненада: След три години Ергенът Виктор се срещна с баща си
10.09.2025 Гала срещу Венета, войната в тв ефира започна
10.09.2025 Орлин Горанова показа нещо непоказвано досега
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: