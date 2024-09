Почина актьор от "Ченгето от Бевърли Хилс"

© Актьорът Джон Аштън почина на 76-годишна възраст, само месец след като повтори най-известанта роля в кариерата си - тази на Джон Тагарт в продължението на Netflix Ченгето от Бевърли Хилс: Аксел Ф.



Аштън е починал в четвъртък във Форт. Колинс, Колорадо, след битка с рака.



"Джон беше любящ съпруг, брат, баща и дядо, който много ще липсва на всички, които го познаваха“, се казва в изявление.



Той вероятно е най-известен с ролята си на сержант Джон Тагарт в първите две части от поредицата "Ченгето от Бевърли Хилс" заедно с Еди Мърфи и Джъдж Райнхолд. Той повтори ролята си в "Ченгето от Бевърли Хилс: Аксел Ф." от 2024 г.



Аштън също така играе в екшън-комедията Мартин Брест от 1988 г. "Среднощно препускане“.



Актьорът има роли в повече от 200 сценични, филмови и телевизионни продукции по време на своята над 50-годишна кариера, която включва още филмите Some Kind of Wonderful на Джон Хюз заедно с Ерик Столц; и Gone Baby Gone на Бен Афлек, както и телевизионния сериал M*A*S*H.