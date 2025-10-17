Новини
Почина Сюзън Стамберг - пионер в радиожурналистиката
Автор: Росица Чинова 14:39
© The New York Times
Сюзън Стамберг, една от основателките на Националното обществено радио на САЩ (NPR) и първата жена, водила национално новинарско предаване в ефир, почина на 87-годишна възраст. Причината за смъртта ѝ не беше обявена, предава CNN.

Кариерата ѝ в NPR започва в началото на 70-те години, когато медията тепърва се утвърждава като национална мрежа от радиостанции. През годините Стамберг интервюира хиляди личности - от водещи политици и артисти до готвачи от Белия дом и хората зад кулисите в Холивуд. Тя постъпва в NPR още преди радиото да стартира предаванията си.

Тя започва с техническата работа по записите на аудиокасети, а по-късно става продуцент на новинарското предаване All Things Considered - вечерното списание на NPR. През 1972 г. тя става водеща на предаването - роля, която изпълнява в продължение на 14 години. Тя се превръща в първата жена с постоянна позиция като водеща на националното вечерно новинарско предаване в Съединените щати.

Стамберг е приета в Залата на славата на Националното радио, където е отличена за своя "разговорен стил, интелигентност и способност да намира историята зад заглавията". Сред многобройните ѝ интервюта се открояват тези с Нанси Рейгън, фотографката Ани Лейбовиц, иконичната Роза Паркс и писателя Джеймс Болдуин.

През 2020 г. тя получава звезда на Алеята на славата в Холивуд - признание за цялостния ѝ принос към медийната и културната сцена на САЩ.






Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
