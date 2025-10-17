ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Сюзън Стамберг - пионер в радиожурналистиката
Кариерата ѝ в NPR започва в началото на 70-те години, когато медията тепърва се утвърждава като национална мрежа от радиостанции. През годините Стамберг интервюира хиляди личности - от водещи политици и артисти до готвачи от Белия дом и хората зад кулисите в Холивуд. Тя постъпва в NPR още преди радиото да стартира предаванията си.
Тя започва с техническата работа по записите на аудиокасети, а по-късно става продуцент на новинарското предаване All Things Considered - вечерното списание на NPR. През 1972 г. тя става водеща на предаването - роля, която изпълнява в продължение на 14 години. Тя се превръща в първата жена с постоянна позиция като водеща на националното вечерно новинарско предаване в Съединените щати.
Стамберг е приета в Залата на славата на Националното радио, където е отличена за своя "разговорен стил, интелигентност и способност да намира историята зад заглавията". Сред многобройните ѝ интервюта се открояват тези с Нанси Рейгън, фотографката Ани Лейбовиц, иконичната Роза Паркс и писателя Джеймс Болдуин.
През 2020 г. тя получава звезда на Алеята на славата в Холивуд - признание за цялостния ѝ принос към медийната и културната сцена на САЩ.
