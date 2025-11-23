Победителят от риалити формата "Хелс Китчън“ Станислав Иванов от Перник е бил арестуван за 24 часа в пернишката полиция по сигнал за домашно насилие.По данни на близки до младото семейство сигнала е подаден от жена му гримьорката Божидара. Случаят е от вчера и се е разиграл в пернишкия квартал "Изток“, където младата двойка обитава луксозен апартамент в новия комплекс "Ладовица".Станислав е най-известният готвач в Перник. Той нашумя след спечелването на 5-я сезон на кулинарното ТВ предаване през май 2023 г.Двойката мина под венчило в началото на септември 2023 г. Двамата се врекоха във вярност на морския бряг в курорта Шкорпиловци.Бърза проверка наустанови, че Станислав е премахнал от профилите си в социалните мрежи общите им снимки.