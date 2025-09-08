По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос

© Свиневъдният сектор в България може да понесе загуби между 1,5 и 5 млрд. лв., ако Европейската комисия (ЕК) наложи премахването на клетките и фиксатори за отглеждане на свине, птици и телета. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов в интервю за БНР.



"Махането на тези фиксатори е абсолютна промяна на технологията на производство. Министерството на земеделието още не е направило анализ, но по първоначални данни промяната би струвала на България между 1,5 и 5 млрд. лв. Разбирате за какви огромни суми става въпрос. ЕК не дава информация как това ще се компенсира на производителите“, обясни Михайлов.



Според него, забраната на клетките за свине майки може да доведе до загуба около 40% от продукцията, защото малките прасета ще бъдат изложени на риск от смачкване.



Михайлов коментира и, че европейският свиневъден сектор е засегнат от търговската война между ЕС и Китай. "ЕС наложи мита на китайските електрически автомобили, а китайците отвръщат чрез свинското месо“, посочи той.



"Свинското месо остава най-предпочитаното и тенденцията е да продължи да бъде такава“, каза Михайлов. Тази година събитието ще включва и Smart Pig World, като браншовете обединяват усилия, за да представят най-новите иновации в двата сектора.



На форума ще бъдат показани "умни ферми“ с дигитализация, автоматизация и използване на изкуствен интелект, както и "зелени ферми“ с фокус върху енергийна ефективност и екологични практики. Ще се обсъждат и въпроси, свързани с благополучието на животните и хуманното отношение към тях.



Михайлов отбеляза, че около 70% от свинското месо в България е внос, като причината за това е недостатъчният брой големи кланици. През 2024 г. вътрешното производство е възстановено до 83 000 тона, което обаче покрива едва 35–40% от вътрешния пазар.