ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
"Махането на тези фиксатори е абсолютна промяна на технологията на производство. Министерството на земеделието още не е направило анализ, но по първоначални данни промяната би струвала на България между 1,5 и 5 млрд. лв. Разбирате за какви огромни суми става въпрос. ЕК не дава информация как това ще се компенсира на производителите“, обясни Михайлов.
Според него, забраната на клетките за свине майки може да доведе до загуба около 40% от продукцията, защото малките прасета ще бъдат изложени на риск от смачкване.
Михайлов коментира и, че европейският свиневъден сектор е засегнат от търговската война между ЕС и Китай. "ЕС наложи мита на китайските електрически автомобили, а китайците отвръщат чрез свинското месо“, посочи той.
"Свинското месо остава най-предпочитаното и тенденцията е да продължи да бъде такава“, каза Михайлов. Тази година събитието ще включва и Smart Pig World, като браншовете обединяват усилия, за да представят най-новите иновации в двата сектора.
На форума ще бъдат показани "умни ферми“ с дигитализация, автоматизация и използване на изкуствен интелект, както и "зелени ферми“ с фокус върху енергийна ефективност и екологични практики. Ще се обсъждат и въпроси, свързани с благополучието на животните и хуманното отношение към тях.
Михайлов отбеляза, че около 70% от свинското месо в България е внос, като причината за това е недостатъчният брой големи кланици. През 2024 г. вътрешното производство е възстановено до 83 000 тона, което обаче покрива едва 35–40% от вътрешния пазар.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 34 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета