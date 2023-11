© Борис Комитов изпълнява на свой концерт песента "Пей легендо", написана за голямата наша певица Йорданка Христова И аз като Ален Делон “Този свят ще го напусна с отвращение, не се говори за любов, за приятелство, само пари, пари, и само пари" - думи на пловдивския музикат Борис Комитов, който гостува в студиото ни.



Здравейте, днес наш гост е Борис Комитов, култов пловдивски поп певец, автор на песни, свири на пиано, на китара. Написал е множество песни, той сам ще каже колко. Аз имам щастието да се познавам с Борето отдавна, семейни приятели сме. Затова ще си позволя да си говоря с него на ти. Здравей, Боре, добре дошъл!



Здравей, радвам се, че ме покани.



Ти си много интересен човек и като музикант, и като автор на песни. Имаш безброй написани неща, които сам си изпълняваш. Колко са на брой, между впрочем?



Не съм ги броил. Доста са в интерес на истината, не мога да кажа точно.



Но поводът, за да те поканя беше всъщност, най-новото, което си сътворил и това е една прекрасна песен за Пловдив. Кажи нещо повече за тази песен, какъв беше авторският екип с който работеше, изобщо повече за тази песен?



Аз имах голямо желание от много време, да направя една песен за нашия велик град Пловдив. Но все не оставаше време през годините. Явно часовникът е тиктакал в мен, докато дойде това време.



Исках да добавя, че ти пишеш предимно любовни песни. И това наистина сега е една прекрасна песен извън темата, но тя пак е за любов и то към родния град, нали така?



Към родния град, да. Пиша и любовни песни, и за Бог също доста. Това беше една мечта моя от много време и дойде време, в което я реализирах. В момента, в който аз написах песента, най-напред си зададох въпроса, а кой ще свири за този град? Той не е случаен град, аз съм пътувал много по света и съм чул много песни за много градове. Но викам пък, за най-големия, за най-великия да няма, да не направя песен, не става.



И затова поканих един велик музикант Стоиц Гъдев, който е пианист, и който е от световна величина. И си викам, за такъв град, само такъв пианист може да свири, пък и той е мой близък приятел. И другия, когото поканих, мой приятел, е Светлин Стайков, който е китарист. Така че всъщност, проектът, който ние го направихме, го направихме заедно с тях и аз съм много доволен. Особено Стоиц внесе едни нови елементи, като кореняк пловдивчанин, какво да правиш. Не е кой да е.



Той е майстор по аранжиментите, така че...



Майстор по аранжиментите е и съм много доволен от продукта.



Наистина, страхотна песен се е получила.



Дано хората да я харесат.



Да, със сигурност ще я харесат. Уникална песен, аз дори смятам, че може да стане хит тази песен.



В днешно време да стане хит нещо, иска много пари, за да се наложи, да се чуе иска много пари. Нали знаеш, има една песен “Мами блу", това е, не знам дали знаеш историята й, че тя е била една песен, която са смятали, че е никаква. Но правят проба как да я наложат като хит чрез реклама. И тя така става голям хит, която си е много хубава песен, разбира се.



Имаш и много други песни, между впрочем. Тази песен ние сме я предложили на нашите читатели и слушатели да я видят, да я чуят. Имаш и клип към нея вече, към новата песен за Пловдив.



Да, да.



Клипът също е уникален, аз го гледах. Имаш много други песни и преди една година, ти направи нещо нестандартно, имам предвид първата гей песен, която ти написа. Това е малко, така за кодош, но все пак, ти си един супер хетеро скроен човек, пък написа песен за тях?



Написах история. Аз като войник, бях в ДНА. Пазарджик, изнасяхме само концерти, имахме и оркестър и бяхме двамата певци с певеца Христо Петров, а той нали е председател на гей общността. А с Христо сме много добри приятели още от много години, да не казвам от колко, и аз никога не съм имал проблеми с тази общност. В крайна сметка, всеки има право да си избира как да живее живота си. Но погледнато от християнска гледна точка, аз така започвам песента, е малко по-различно. И затова направих песента за гейовете, като турих отпред едно предисловие да се замислят, все пак за какво става дума. Всеки има право, но аз съм абсолютно против тези сбирки, които се правят всяка година, манифестации.



Парадите имаш предвид?



Паради. Това са за мен паради на греха, което е пълен абсурд. Иначе нека всеки да бъде какъвто иска и да прави каквото си иска, нямам против никой общо, да.



Не е нужно да се парадира с това.



Така че имам приятели, близък съм с тях, с много хубави чувства съм.



Имаш и много песни за Бога. Ти си много набожен човек.



Ами така смятам.



Разкажи малко повече, да?



Имам да ти кажа, направил съм една песен преди няколко години, преди три години, която се казва “Смисълът на човешкия живот". Това е една песен, в която аз съм преразказал Библията в 4 минути. И ако иска някой седнал да види, какво казва Библията, ще пусне песента, където основното се казва какъв е смисълът на човешкия живот, за какво ние живеем, всъщност. Дали просто ей така, за удоволствие или дали има някакъв смисъл. И затова, когато някой каже какво значи щастие? Щастлив ли си?



Щастлив може да бъде човек, който си е спасил душата. Но обикновено това става, когато човек си отиде. Така че човек не може да каже в момента колко е щастлив, защото само Бог знае колко е. Така че тази песен е за всички хора, и православни и неправославни християни, които ако се интересуват какво казва Библията за спасението на живота, биха я чули. И дето се казва, ако мога една душа да обърна в Христа, значи съм си свършил работата.



Ти определено с песните си провокираш и караш хората да се замислят. Изобщо, за смисъла от всичко, което ни заобикаля, на живота като цяло?



Ами това е смисълът, всяка песен е едно послание към хората. И ако това послание стига до хората и има някакъв смисъл, е много хубаво. Защото в днешно време, като слушам вече какви текстове има, всичко гледат да се впечатляват хората. Не искам да говоря на тази тема.



Добре, всъщност кой си ти, Боре? Кажи на читателите, на слушателите да разберат как започна тази любов към музиката. Не си професионален музикант, това го знаем.



Разбира се, да. Значи щях да тръгна по този път, но не тръгнах. И може би, не знам дали е добре.



А какво се случи тогава, наистина?



Ами стана така, аз съм строителен инженер. Завършил съм Инженеро-строителния институт в София. И последната година, по време на моето студенство, аз имах оркестър и пътувах из страната с него. Участвал съм с много от нашите в момента известни певци и певици. Второ, в моята квартира имаше много събирания точно с тях.



Кажи някои имена?



Тогава всички те бяха студенти в естрадния отдел на Консерваторията и се събирахме вкъщи, малко този период не искам много да го разправям, да не намесвам много имена, умишлено. Но така или иначе, бяха много хубави моменти, и много хубаво време, в което всичко беше само мечта. И взимал съм с мен “Трио Обектив", пък от “Трио Обектив" колко хора тръгнаха, с Георги Парцалев съм пътувал, това бяха незабравими мигове.



Това е един човек, който за мен е най-големият наш български артист, който е с широка душа и голям човек. В това време, когато аз пътувах като студент, беше много хубаво. За съжаление, тогава, за да издадеш плоча, защото дискове нямаше тогава, трябваше да имаш някакви връзки или някой да те предложи. А обикновено предлагаха повече жени, тъй като много от певиците в това време бяха в Естрадния отдел, харесваха ги и спирам до тук.



Добре, ти познаваш Лили Иванова, Емил Димитров. Бил си в преки отношения с тях. Йорданка Христова е твой приятел и до днес, много са имената. Кажи все пак, ти определено си повлиян от Емил Димитров, то личи по начина, по който музицираш. Разкажи малко повече за тези мигове с тези хора?



Аз бях с Лили Иванова 2003-2004 г., като участвах в първата част на концерта й и във втората вече беше тя. Доста съм близък с нея. У тях тя е искала моето мнение за някои от песните, които станаха впоследствие хитове. И съм бил, бих казал, първият слушател след студиото, когато ги е записала. С нея, това бяха незабравими мигове, защото много, първо, ми беше интересно да видя, когато аз излизам, Лили Иванова, преди да излезе на сцената как изглежда. На мен ми прави впечатление, че тя се вглъбява, слага ръцете една до друга, едно притеснение и така излиза на сцената. А тя е изпълнител, който толкова много години пее, след това явно се отпуска, но с едно притеснение, с едно напрежение.



Защото е перфекционист, нали така, абсолютен?



Точно така е, да, да, абсолютен. И това е, което ми е направило много голямо впечатление. Второ, от нея, от съветите, които ми е говорила, начинът на представяне на албумите, да не се явяваш напразно на приказки. Например, ти чувала ли си Лили Иванова някъде да разправя едно време какво нещо е станало, как нещо, хумореска някаква?



При нея няма, при нея всичко е - явявам се пред публиката, имам какво да кажа, трябва да имам какво да кажа, в смисъл имам нов албум, или нова песен, или нов клип, и аз я представям. Но такива дърдорения и празни приказки при нея няма. Докато нашите изпълнители от старото време, ми прави впечатление, че те са летописци. Те не говорят за музика, те говорят къде били, какво смешно е станало, какво са преживели. Абе, говори какво си създал, какво си направил. А те не създават нищо, болшинството от тях, и лежат на стари лаври и пускат песни, които връщат хората в спомени. Хората отиват да купуват спомени.



Когато аз завърших строително инженерство, уредиха ми среща с един от нашите останали най-известни композитори. Отидох у тях да ми чуе песните. Аз бях направил, тогава диското беше излезнало на мода, бях направил една диско песен, много хубава. Той - пусни ми я 10 пъти, ей това е, вика, ти си новатор, ти така и така, но не приличах на Емил Димитров. Като ми чу втората и третата песен, когато в един период аз го имитирах. И ако пуснеш записи от едно време мои и на Емил Димитров, трудно ще разбереш, че Емил не пее.



И той като чу, вика, о, това е много лошо, това е кич, как може такива работи да имитираш него, това и по кръчмите не трябва да се пуска. Това трябва да се забрани и т.н., и ме отчая. И аз си казах - абе Борисе, щом и за Емил Димитров, така говорят за него, кой си ти? И всъщност, това беше нещото, което ме отказа, че няма смисъл да се занимавам с музика. Още повече, че аз съм строителен инженер и имах разпределение. Така приключих поне да пътувам.



Временно?



Иначе в годините съм правил песни, правил съм концерти. Сега, напоследък, 10 години...



Имаш истории с Емил Димитров, нали така, лични истории?



Да, с Емил Димитров. Емил Димитров ми вика "Ти си мой заместник". Между другото, Емил искаше да направим един концерт с него, в който той тогава беше вече в инвалидна количка. Искаше да направим един концерт, като аз да му изпея песните. И с Роси Русева бях уговорил, викам "Роси, ела у Емил", Канал 3 беше тогава, ела да направим едно интервю с Емил и аз исках да го изненадам с една песен. Всичко беше готово, обаче сутринта сина му се обади, че той не е в състояние, явно нещо е станало. И всъщност, това пропадна, а след това той почина и всичко свърши. Така че, за съжаление, не можа да се реализира този проект.



Я кажи сега за Йорданка Христова, твоя вярна приятелка от преди години. Тя беше тук и на концерта ти в зала “Борис Христов"?



Тя и на предишните ми концерти през 2012 г. беше, 2015 г. беше. С Данчето сме много близки. Данчето е велика жена, човек както я вижда на сцената и на интервютата, тя е същата и в живота. Тя е всеотдайна, тя е обичлива, тя е такава по душа. Докато Лили е малко по-затворена. Лили си е друг типаж. Лили е прекалено насочена в музиката, при нея всичко е музика, перфектна е, докато Данчето е по-, как да кажа така, по-народен човек.



Ти написа и песен за Йорданка Христова?



Да, да, написал съм една песен, която се казва “Пей, легендо", пак Стоиц свири там, голямо пиано е направил и свири. И няма такава песен за никой друг български изпълнител.



Страхотна е, аз я чух, наистина много приятна е.



И отделно и песен съм написал за нея, в предишния албум. Така че с Данчето, се радвам много, че съм имал възможността с нея да пеем дуети на Емил, песента “Ако си дал" с нея пеем дует и т.н. И друга песен моя и така.



Страхотно е всичко, ние много можем да си говорим. Ти явно не обичаш много да се връщаш така назад, ти говориш повече за бъдещите си планове.



А, за мен няма значение, минало, бъдеще, за всичко говоря.



Да, въпросът е, че по принцип има един лаф, когато човек започне много да говори за миналото, значи е безвъзвратно остарял. При теб го няма това, ти говориш повече за бъдещите ти планове. Всъщност от коя година активно пак пишеш песни? И пееш, пак се занимаваш с музика, имам предвид?



Аз активно взех да се занимавам пак с музика след промените. Значи 1995 г., тогава първият албум аз го записах в студиото на ФСБ. Аз съм много близък, с Бог да го прости, Ивайло Крайчовски, с него бяхме като братя. Той тогава беше тонрежисьор в тяхното студио, а също и с Иван Лечев. Иван Лечев ми свири на китара.



Той нали участва и в някои от песните ти?



Да, във всичките ми албуми Иван Лечев участва. И тогава записвах в студиото на ФСБ. И тогава вече, като говорихме, те ми дадоха идея, чакай бе, дай да направим концерти, да те видим и т.н. Та всъщност от там тръгна. И тогава вече, първият концерт, който направих беше с Лили Иванова, тук в Летния театър в Пловдив.



И сега как можеш да се определиш - музиката е твоят живот или твоето хоби?



По принцип музиката е и моят живот, и моето хоби. Защото без музика не мога, а пък с музика не си изкарвам пари.



Точно така, но парите си ги изкарваш по друг начин, от музика няма как, да.



Парите си ги изкарвам като строителен инженер. От музика не изкарвам пари, да. Макар, че ми казват, че трябва да се сключи договор с You Tube, за песните, това което се слуша, да получавам някакви пари, но до този момент нищо не получавам. Смятам, да го направя.



Наистина много ти благодаря за това интервю. Да поканим хората, къде могат да чуят музиката ти, в You Tube?



Музиката могат да я чуят в You Tube имам канал, който се казва “Борис Комитов Офишел", а също имам и “Борис Комитов Ченъл", т.е. имам два канала. Така че който се интересува, примерно от песни, които са песни за любов и искат да изпитат нещо с душата, да влязат. За разлика от сегашните песни, в които аз не чувам да се пее за любов. При мен, и може би затова съм старомоден, Ален Делон какво казва “Този свят ще го напусна с отвращение, не се говори за любов, за приятелство, само пари, пари, и само пари". За мен основно песента е любовта и някакви ценности. Е, разбира се, има и развлекателен характер, но да има и нещо, което да възпитава.



Да, това беше. Слушайте песни за любов в канала на Борис Комитов! Благодарим му за това участие!



И сега, декември месец ще пусна и песента за Пловдив в You Tube и една нова песен “Срещата", която е за една такава интимна среща.



