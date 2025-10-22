Новини
Пластмасовите бутилки за вода са опасни за здравето!
Автор: ИА Фокус 11:14
Без вода човек няма да оцелее повече от 3 дни. В днешно време отдавна сме забравили за естествените източници на тази толкова важна течност. Изключителна рядкост е да се пие вода от някой поток, или кладенец в гората. Повечето хора разчитат на водата, която достига до домовете им по тръби или просто си купуват бутилки. Оказва се обаче че този навик може да се окаже изключително опасен.

Проучване, проведено от британски учени от университета Ексетър, съобщава, че пластмасовите опаковки за храна и бутилките вода са източник на химикали, които "запушват" тялото. Най-сериозен риск се крие за младите хора.

Почти 90% от подрастващите имат в кръвта опасни химически съединения, които имат токсичен потенциал и са способни да причинят дисфункция на вътрешните органи.

Учените са анализирали биологични проби, взети от 94 юноши. В 86% от тях, както се оказало, че съдържат бисфенол А - химическо вещество, използвано за направата на някои видове пластмаси.

Според експерти, при попадане в организма, това вещество имитира женския полов хормон естроген. Предишни изследвания са посочи връзката на този химикал за развитието на мъжко безплодие, рак на гърдата, рак на простатата, диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

От особено значение за медицинските специалисти е фактът, че пластмасовите съдове, контейнерите за съхранение и опаковките са толкова широко разпространени в хранителната промишленост, че е почти невъзможно да се избегне излагането на човек на опасни химикали.

"Повечето хора са изложени ежедневно на бисфенол А и да се предотврати това е много трудно. Още повече че е сложно да се определи кои продукти и какъв вид опаковки в крайна сметка са източникът на химикала, който е влязъл в тялото ", каза Лорна Харис, водещ експерт в проучването в това отношение.

Източник: Zdrave.to.






