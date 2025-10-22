ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пластмасовите бутилки за вода са опасни за здравето!
Проучване, проведено от британски учени от университета Ексетър, съобщава, че пластмасовите опаковки за храна и бутилките вода са източник на химикали, които "запушват" тялото. Най-сериозен риск се крие за младите хора.
Почти 90% от подрастващите имат в кръвта опасни химически съединения, които имат токсичен потенциал и са способни да причинят дисфункция на вътрешните органи.
Учените са анализирали биологични проби, взети от 94 юноши. В 86% от тях, както се оказало, че съдържат бисфенол А - химическо вещество, използвано за направата на някои видове пластмаси.
Според експерти, при попадане в организма, това вещество имитира женския полов хормон естроген. Предишни изследвания са посочи връзката на този химикал за развитието на мъжко безплодие, рак на гърдата, рак на простатата, диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.
От особено значение за медицинските специалисти е фактът, че пластмасовите съдове, контейнерите за съхранение и опаковките са толкова широко разпространени в хранителната промишленост, че е почти невъзможно да се избегне излагането на човек на опасни химикали.
"Повечето хора са изложени ежедневно на бисфенол А и да се предотврати това е много трудно. Още повече че е сложно да се определи кои продукти и какъв вид опаковки в крайна сметка са източникът на химикала, който е влязъл в тялото ", каза Лорна Харис, водещ експерт в проучването в това отношение.
Източник: Zdrave.to.
