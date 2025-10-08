ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нещо ново
След въвеждането на неподвижната капачка, потребителите скоро ще видят нови иновативни дизайни на пластмасовите бутилки, целящи по-добро рециклиране и намаляване на въздействието върху околната среда.
По-малък, по-лек и по-екологичен
Новите бутилки ще имат по-тънко и леко тяло, без да губят здравина. Освен това, използването на рециклирана пластмаса се разширява в по-големи количества, като част от разпоредбите, които насърчават кръговата икономика и намаляването на използването на девствена пластмаса. Планът предвижда постигане на значителен процент рециклирана пластмаса в бутилките до 2030 г.
Нови капачки с иновативни материали
Следващото поколение бутилки ще бъде базирани на биопластмаси или биоразградими материали, което ще намали цялостното въздействие върху околната среда. Същевременно компаниите проектират системи за затваряне, които съчетават безопасност, лекота на отваряне и възможност за многократна употреба.
Неотстраняемата капачка, която много потребители намират за досадна, се оказа важна за подобряване на рециклирането, тъй като предотвратява разпръскването на различни материали и улеснява управлението на отпадъците.
Екологичните асоциации твърдят това
Органите за управление на отпадъците и екологичните организации приеха промените, посочвайки, че използването на вторични суровини намалява разходите за управление след потреблението и насърчава икономическите ползи по цялата верига на доставки.
Очаква се тази нова тенденция да направи пластмасовите бутилки по-екологични, лесни за рециклиране и по-устойчиви за потребителите и индустрията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: