|Пластичен хирург: Модата в целия свят се променя, като клони към естествената визия
Фейслифтът е естетическа процедура, която претърпява постоянна еволюция и промени, посочи той и добави, че винаги е необходимо преди престъпване към дадена процедура, първо да се диагностицира проблемът и да се търси решение за него. "Гледаме какви са признаците на стареенето, кои са тези признаци и как трябва наистина да се променят и да се лекуват. Използват се съхраняващи интервенции, които да имат дългосрочен резултат,“ каза той и обясни, че добрият фейслифт е този фейстлифт, който не се забелязва.
Различните естетични процедури се търсят според възрастта, като примерно възрастта на фейслифта постепенно пада. И ако преди няколко години не се говореше за фейслифт преди 40-50, сега се предлага тази процедура и на по-ранните етапи, може би и под 40. "За мен е специално няма значение годините, най-важно са индикациите, най-важното е нуждата. Не трябва да се правят процедури, от които няма нужда,“ категоричен е д-р Таук. "Когато може да се прилагат неинвазивни процедури, винаги ги прилагаме. Новите техники на фейслифта дават много добри резултати и за шията, и за цялото лице, и затова имаме смелостта да го предлагаме малко в по-ранна възраст. И наистина, когато има нужда, хората са наистина щастливи и има много по-добри резултати.“
Според експерта българинът и българката имат добра медицинска култура, и това все повече се забелязва напоследък с промяната на тенденциите в естетическите процедури, като се все повече се търсят по-естествените резултати. "Тук пада много голяма отговорност върху нас като специалисти – не трябва да бъдем комерсиални, а трябва да съветваме хора, които идват при нас, които търсят съвет, кое е най-доброто за тях. Модата в целия свят се променя, като клони към естествената красота, към естествената визия, което е и по-здравословно,“ каза той, като допълни, че винаги трябва да се избягат перманентните промени, които не могат да се върнат назад. "Винаги по-щадящото, по-консервативното е най-доброто за нас във всяка една област на хирургията и на медицина.“
Д-р Таук разказа още, че в момента се предлага нова техника за оголемяване на гърдите, която е минимално инвазивна и която е много щадяща за гърдата. "Техниката се казва "Презерве“ и е силно съхраняваща тъканите на гърдата. Философията на техниката е винаги гърдата да се запазва и да се предпазва от всякакви нещадящи интервенции. Това са импланти от ново поколение, които са много развити като материя и като интеграция между самата материя и тялото, и самата гърда не се реже. Дава много естествени резултати и запазва структурата на гърдата. Буквално пациентката след един час може да стане и да си тръгне.“
Екипът на д-р Таук участва и в реконструкции на гърди на пациенти, лекуващи се от рак на гърдата, като работи съвместно с екип от онколози и психолози за най-добри резултати. "Правим всичко възможно и наистина се опитваме да осигурим медицинска подкрепа и най-вече психологическа подкрепа, защото тези хора имат нужда от това. Имат нужда от сериозно следене, сериозна подкрепа, за да могат да преминат през този голям стрес.“
