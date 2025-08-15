Новини
Планинар за срещите с мечки: Трябва да сме внимателни и да запазим самообладание
Автор: Ася Александрова 10:30Коментари (0)0
©
Хората са гости в планината, това е домът на дивите животни. Това каза екстремният планинар Венцислав Стоянов в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.  

Дивите животни избягват среща с хората, подчерта той. "Ние изобщо може да не разберем какво причиняваме на едно животно и как ни вижда то в дадена ситуация", добави Стоянов.

Спрейовете, звуковите сигнализации и сигналните светлини са превантивни мерки за избягване на нежелани срещи с диви животни. Ходенето в група в планината – също.

"Известни са и планинарските песни, които вече рядко се използват, когато човек е сам или дори в група. Тяхната цел е да се предупредят дивите животни отдалече така, че те да се изтеглят и да не им причиняваме стрес. Хубаво е да има някакво известие, че сме в планината", поясни планинарят.  

Венцислав Стоянов съветва при среща с мечка да сме внимателни, да запазим самообладание и да се изтеглим внимателно, без резки движения.

"Ние може да причиняваме заплаха и опасност за нея, без да го разбираме. Да речем, пътеката, по която вървим, може да разделя мечката от малките й, може да има други причини – да е ядосана, раздразнена", поясни той.

Самообладанието е много важно при среща с диво животно, подчерта Стоянов.






