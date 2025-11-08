ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пит и Джоли: Нов съдебен спор за 35 млн. долара
Новият иск е подаден в края на октомври и са свързани с продажбата на дела от винарната на Джоли през 2021 г. Адвокатите на Пит твърдят, че той е поискал обезщетение още през ноември 2023 г.
"Г-н Пит е този, който заведе делото, и следва да поеме разходите за документите, които ще докажат или опровергаят твърдените щети", казват адвокатите на Джоли пред списание People.
Адвокатите на Пит твърдят, че по-малко от шест месеца след като Джоли е продала своя дял, нейният екип е предложил ново взаимно споразумение за въздържане от уронване на доброто име във връзка с бракоразводния им процес.
Първоначалният иск на Пит е от 2022 г., когато актьорът обвини Джоли, че е продала своя дял на компанията Tenute del Mondo, част от Stoli Group, без неговото съгласие - в нарушение на предварително постигнато устно споразумение. Джоли отрече да е имало такова споразумение и подаде насрещен иск, като го обвини, че води лична война срещу нея.
Тя твърди, че Пит е отказал да купи нейния дял от винарната, тъй като тя не е приела да подпише споразумение за неразкриване на информация, целящо "да я накара да мълчи" за предполагаемото му насилие по време на инцидент през 2016 г. на борда на частен самолет. Властите тогава не повдигнаха обвинения срещу актьора.
Наскоро Джоли се позова на адвокатска тайна и отказа да предостави част от исканите документи, което според страната на Пит представлява неправомерно укриване на информация. На 27 октомври неговият екип поиска достъп до 22 документа. Следващото заседание по делото е насрочено за 17 декември.
В изявление до People адвокатът на Джоли коментира: "Отговорът на г-н Пит не разглежда съществените ни аргументи и се основава на предположения и спекулации, с цел да наруши поверителността на разговорите ѝ с адвокатите."
Той допълва: "Това е поредният опит на г-н Пит да упражнява натиск и контрол върху Анджелина. Очакваме предстоящото изслушване."
Брад Пит и Анджелина Джоли, които имат шест деца, се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
