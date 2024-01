Пишат мюзикъл по култов филм с участието на Принс

© Филмът на Принс Purple Rain ("Пурпурен дъжд") се насочва към сцената като мюзикъл, като книгата е пише финалиста на Пулицър и драматург Брандън Джейкъбс-Дженкинс. Адаптиран по сценария на Алберт Магноли и Уилям Блин за филма от 1984 г. и включващ музиката и текстовете на Принс, проектът се ръководи от режисьора Лилеана Блейн-Крус и продуцента Орин Улф, съобщи Playbill.



Филмът, в който участва певецът и композитор, разказва оригинална история на прохождащ рок музикант от Минеаполис. Филмът бе хит сред публиката след излизането си, въпреки че саундтракът на филма, който се състои от девет песни, написани и изпълнени от Принс, се е доказал като най-устойчив във времето. Работа по песните и партитурата донесе на Принс награди "Грами" и "Оскар", а оттогава албумът е сертифициран 13 пъти платинен. Сред включените песни са "When Doves Cry", "The Beautiful Ones", "Baby I'm a Star" и заглавната песен "Purple Rain". Принс почина през 2016 г.



"Изминаха почти 40 години, откакто легендарният филм на Принс, Purple Rain, завладя света и не можем да измислим по-подходяща начин от този да почетем наследството на Принс и Purple Rain с тази сценична адаптация на любимата история“, казаха председателят на NorthStar Group Лондъл Макмилан и основателят и главен изпълнителен директор на Primary Wave Music Лари Местел в съвместно изявление.



"Въодушевени сме от нашите партньори и творчески екип от Бродуей, които внасят театралност в оригиналната измислена история на филма. Нямаме търпение едно ново поколение да открие Purple Rain и любителите на оригиналния филм и албум да изпитат силата му отново, този път на живо", споделят те.