ЗАРЕЖДАНЕ...
Писателят Васил Попов: Срещата с читателите е изключително вдъхновяваща
©
На всички тези неизвестни отговаря писателят Васил Попов в излязлата съвсем наскоро в печатен формат книга "Аждер". По повод появата й писателят гостува в кино предаването "Сториборд" на Радио ФОКУС, където разкри пред водещия Благой Д. Иванов, че както "Мамник" наскоро се превърна в успешен сериал, дело на режисьора Виктор Божинов, така е напълно възможно в близко бъдеще да видим екранизации и по неговите следващи, още по-зрелищни части.
Поради факта, че "Аждер" е трети том от литературна поредица, в студиото беше повдигната и темата за любимите трети части от различни филмови франчайзи. Попов даде за пример заглавия като "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" на Стивън Спилбърг, "Преди полунощ" на Ричард Линклейтър и "Завръщането на краля" на Питър Джаксън. Други примери, които бяха споменати в студиото, са "Отмъщението на ситите" на Джордж Лукас, "Хари Потър и Затворникът от Азкабан" на Алфонсо Куарон и "Кошмари на Елм Стрийт 3: Воини в сънищата", а също и "Доларовата трилогия" на Серджо Леоне.
Любителите на остросюжетната проза ще могат да се срещнат и лично с автора на "Аждер" по време на премиерата на романа, която е насрочена за 2 април в клуб "City Stage" от 18:30 ч.
Целия разговор ще откриете в звуковия файл.
/
/
19.02
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.