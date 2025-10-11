Новини
Писателят Николай Теллалов: Научната фантастика не предсказва бъдещето, а го предизвиква
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:37Коментари (0)33
© Фокус
В "Да пробудиш драконче“ се опитах да направя няколко сблъсъка – между миналото и настоящето, между реалното и приказното, фантастичното, между човешкото и свръхчовешкото. Това каза писателят, преводач и публицист Николай Теллалов в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.

Идеята за продължение на книгата идва още преди издаването й. "Усетих, че не съм казал всичко. Мина една година от написването и изведнъж си дадох сметка, че има редица зададени въпроси без отговори. Тръгнах да ги нищя и колкото повече натрупваш, тръгва своеобразно разплитане. Тогава осъществих своята мечта, защото от т.нар. градско фентъзи, каквото е "Да пробудиш драконче“, аз преминах към нещо като фантастична кримка в "Царска заръка“, след което рязко скочих към алтернативна история и космическа фантастика в "Пълноземие“, а в "Слънце недосегаемо“ успях да забъркам почти всички фантастични жанрове в едно. Така се отпуших и успях да си напиша и другите неща, които смятам, че повече приличат на Айзък Азимов и повече ме вълнуват“, разказа писателят.

Фантастиката за Николай Теллалов не е просто литературен жанр. Тя ни показва възможното бъдеще. "Това не е гадаене какво ще се случи, а провокиране да се случи нещо. Ако хвърлиш една привлекателна идея и тя събере повече почитатели, тя вече ще се превърне във фактор, който може да се самоосъществи. Тя е и поглед към настоящето от друг ракурс и с други очи, така, че да видим настоящето в една по-различна светлина и да го разберем в по-различни измерения“, обясни той.

Николай Теллалов е един от авторите в антологията "Дзверове“, съдържаща преобладаващо етноориентирани жанрови произведения от различни автори. Тя ще има премиера на 11 ноември в бар "Сингълс“. "Малко излизаме извън очертанията на чистото етно, но пък от друга страна какво е фолклорът? Фолклорът вече не е само Ангел Каралийчев и бабините приказки. Фолклорът не е това, което се е случвало, а това, което се случва и в момента. В момента също се раждат митове, които след време ще станат на приказки“, поясни той.

Информационната среда, която съвременните технологии за комуникация предоставят, дава възможност на всеки да се изяви по един или друг начин, отбеляза гостът. "Броят потенциални творци с възможност за изява се увеличава благодарение на новите технологии. Творчеството се фолклоризира и малк
о се губи авторството, защото всеки може да хване едно произведение, което му харесва, и да напише фенфикшън върху него или да го напише по свой начин, или да почете автора, като се заиграе с него, но следващият, който го прочете, ще каже "Аз също ще внеса малко промени“ и накрая списъкът от участвали в дадено произведение ще стане твърде дълъг и това ще остане точно като фолклорно произведение“, обясни писателят.

Светът, в който живеем днес, е светът, който класическите фантасти като Азимов и Артър Кларк рисуват. "Т.е. вече живеем в бъдещето. В това бъдеще и в тази среда е включително и този свят, който наричаме "виртуален“, поясни гостът, след като с водещия Благой Д. Иванов поговирха и за киното, в което е засегната темата за виртуалната реалност (по повод актуалния "Tron: Арес“). Caмо че геополитическата ситуация и войните около нас вече правят невъзможно прогнозирането на бъдещето, смята гостът. "Трябва да си даваме сметка, че на не чак толкова далечния хоризонт имаме струпали се облаци на война, много сериозна, много жестока война, която няма никакви изгледи за скорошно спиране, в която технологиите се доразвиват и превръщат в нещо кошмарно“, добави Теллалов.






