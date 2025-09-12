ЗАРЕЖДАНЕ...
|Писателят Милен Хальов: В новата ми книга има послания както за децата, така и за техните родители
"За мен винаги е било удоволствие да пиша за деца, понеже през техните очи много неща се срещат за първи път и е много по-интересно. Първият драфт на тази книга се появи за по-малко от месец, когато завършвах третата книга от "Общежитие за чудовища“. Много имах нужда да си почина от чудовищата, кръвопролитията, магията, тия залози, в които светът е на карта и всичко ще отива по дяволите. Просто ми трябваше нещо много по-семпло, което да се усеща истински. Може да си позволиш да си много по-чист и наивен,“ посочи гостът и допълни, че постоянно слуша как комуникират децата помежду си и се вдъхновява от самите тях за много от случките в книгата си. "Имаме една глава, озаглавена "Война с мушмули“, с много епична битка, която си е вдъхновена от нашите несгоди в училище, естествено украсени и раздути. Това е нещо, което съм дърпал от тях.“ В "Комикс клас“ има послания както за децата, така и за родителите. "И децата, и родителите ще могат да видят много интересни неща, може да са съгласни с тях, може да не са, но при всички положения ще стане интересен разговор,“ допълни той.
Авторът споделя, че тъй като книгата "Комикс клас“ проследява първия срок от една учебна година, задължително ще има продължение от поне още една книга. А вече как ще бъде възприетата книгата до голяма степен ще определи дали ще продължи историята. "Понеже тези деца са от 4. клас, най-много ме блазни и идеята е да ги докарам до 7., и да мина с тях през много неща. Аз съм ги запланувал, имам идеите в главата си, имам техните характери, а въпросът е как ще ми се случат нещата,“ сподели гостът.
За оформлението на книгата му помага художничката Маргарита Стаменова, която е създала една наистина разкошна корица. "Аз си говорих с нея, пращах й референции, обсъждахме, но не очаквах, че бъде това, което направи. Аз съм доволен,“ сподели той и обясни, че в книгата илюстрациите са черно-бели. "Но тя толкова добре работи с черното, с бялото, със сивото, с различни текстури, че тя със супер малко, поставяйки всичко на правилното място, прави някакви разкошни илюстрации. Сигурен съм, че хлапетата ще откачат много, защото им знам вкуса.“
Хальов споделя също, че филмите също му действат вдъхновяващо в неговата творческа дейност. Един от филмите, "Кучето, което спря войната“ (La guerre des tuques) е много подходящ за деца със своите ясни послания и драматични обрати. "Войната не е нещо, което трябва да се прокламира с много шум, защото би трябвало да е ясно за всеки, че е нещо лошо. Но този филм го поднася по изключително майсторски начин – чрез една зимна война на децата. Това е разкошен филм за мен и го препоръчвам на всичките си ученици.“ Водещият на предаването посочи "Железният великан“ (The Iron Giant) на Брад Бърд с думите, че това е "филм, лесно достъпен и разбираем за подрастваща аудитория, като в същото време ангажира по адекватен начин и възрастните, а и не е нравоучителен.“
Друг интересен филм за Хальов е "Там ли си, Боже? Аз съм, Маргарет.“ (Are You There God? It's Me, Margaret.), който представя порастването на едно момиченце. "По много лек начин се вкарва темата за Бога и за различните вярвания, без по никакъв начин да ти размахват пръст и да ти казват: това трябва да избереш. Просто е един вид рамка за това момиченце и всичките конфликти, през които минава, тя в крайна сметка ги прекарва в края на деня през Бога с една молитва, която е просто разговор към него. Филмът е разкошен,“ посочи писателят и добави, че детските филми и анимации от 80-те години на миналия век са наистина прекрасни и всички имат ненатрапващи се екопослания, давайки за пример "Капитан Планета“, "Тайнствените златни градове“ и "Фърнгъли“. "Мей Червената панда“ на студио Pixar е нещо, което е направено много добре и третира темата за пубертета. "Pixar имат разкошна библиотека от такива филми, покрай които после можеш да разговаряш с децата.“
