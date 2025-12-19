Бих препоръчал и на най-критично настроените зрители да посетят киносалона с отворено сърце и да се потопят в света на "Аватар“. Това каза в предаванетонаписателят Марин Трошанов, известен с трилогията "Ламя ЕООД“.Първия "Аватар“ той определи като специален, емоционален, работещ на съзнателно и подсъзнателно ниво филм. "Беше истинско откровение, много докосващ и като история, и като усещане, и като възможност да се пренесеш в един нов и различен свят. Във филма има много познати тропи, които сме срещали и в други литературни и кино произведения, но това е направено като примамлива, интересна, любопитна и атрактивна амалгама с типичните за Джеймс Камерън изключително зрелищни моменти“, сподели Трошанов.Оригиналността на първия филм обаче липсва във втория, смята писателят. "Може би вече бях поотраснал, може би очаквах твърде много, може би сюжетът ми се стори малко насилен по някакъв начин. Като че ли емоцията, която изпитах през далечната 2009 г., не може да се сравни с въздействието на втория филм“, призна той. Обаче и трите филма според него имат страхотен дизайн. "Те са добра демонстрация на това как в ръцете на умел майстор и човек, който наистина знае къде, какво и как иска да покаже, технологичният напредък в киноизкуството се вижда в пълния си блясък. И през 2009 г. той беше зашеметяващ, но при третия филм смея да говоря за едно истинско всепоглъщащо киноизживяване, в което вече до някаква степен дори не е толкова важно какво точно се случва, защото всичко е толкова истинско, толкова красиво, че ти просто живееш в този свят, усещаш го, виждаш го, наслаждаваш му се“, коментира той.Третият филм е многоспектърен и в него са застъпени редица теми, отбеляза гостът. "От една страна имаш семейните отношения, които преминават през сериозни кризисни моменти. Още по-интересно е как тази киноистория, тази епична по мащабите и светоусещането си сага успява да стигне толкова надълбоко в едни напълно разбираеми усещания и отношения, в които всеки от нас би се припознал. Имаме темата за скръбта, за отмъщението, за непоносимостта между хора, които всъщност се обичат. Имаме и сблъсъка между две култури, много интересно преплитане на културите на навите и хората и как в една дълга поредица от съюзи и предателства нещата тотално се размиват. Имаме и темата за метафизиката, за това как би могла да съществува една напълно различна екосистема и обществена структура. Тук преплитаме и темите за вярата и религията, които имат съвсем различни измерения в света на Пандора. И тук, къде по-успешно, къде не, вече навлизаме в полето на някои от класиците на съвременната и модерната фантастика, като Робърт Силвърбърг, като Урсула Ле Гуин, като Роджър Зелазни, Клифърд Саймък, Артър Кларк“, разказа Трошанов.Сюжетът в третия филм от поредицата според него е разхвърлян и сякаш води в неясна посока. "Много е възможно някой да се почувства леко изгубен към средата на филма и да не знае какво точно предстои да се случи, защото конфликтите са много и до някаква степен са размити“, поясни гостът. Според него филмът има потенциала за повторен прочит във времето. "Макар че се опират на популярни, общовалидни, архетипни тропи, те имат своята оригиналност, своето собствено звучене и в никакъв случай не изглеждат като генеричен комерсиален боклук. Всъщност това е много добра демонстрация на една прекрасна научна фантастика на големия екран“, обобщи писателят.Музиката в първата част е дело на Джеймс Хорнър. "Тя е напълно отличима от всичко останало, което той е правил. Тук, освен много добре познати теми, имаме едно цялостно усещане, което създава точно това пътуване към Пандора, към нов свят, към нещо различно. Композиторът просто създава собствен свят от музика. Добрата новина е, че Саймън Франглен успява да влезе в тези широки обувки. Той не само създава нова, много важна, красива и благозвучна тема, но обогатява и наследството от Хорнър, доразвива го и по този начин в музикално отношение нещата вървят интегрално“, смята Трошанов.Ефектът на историята, на сюжета и на митологията е безукорно претворена в третата част на "Аватар“, смята водещият на предаването Благой Д. Иванов. "Може би няма други филми като втория и третия "Аватар“, които са с такова изключително фотореалистично зрелище. Говорим за самата среда, не само за дигитално генерираните създания“, добави той. Според него подобен тип истории са обречени на безсмъртие.