Писателят Ангелина Ангелова: Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега

© Фокус Когато за първи път чух историята на Кера Тамара – сестрата на Иван Шишман, тя ми се стори недовършена и поисках да разбера повече. Моето собствено любопитство доведе до идеята за написването на романа "Корона на княгинята“. Това каза писателят Ангелина Ангелова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Кера Тамара остава вдовица на около 30-годишна възраст след смъртта на съпруга си деспот Константин. Когато султан Мурад І напада българското царство и я вижда, той се влюбва в нея. "Той казва на Иван Шишман: "Ако ми я дадеш за съпруга ще ми станеш васал и ще имаш мир“. Спорно е доколко Кера Тамара и Иван Шишман са били съгласни с този брак, но той се случва. Тя става негова съпруга и според турските хронисти любовта им е много голяма. Историята свършва там – тя просто се жени за него“, разказа Ангелова.



Кера Тамара има изключително образование и говори няколко езика, допълни тя. "Аз не смятам, че тя е била просто съпруга. Смятам, че е била до Мурад І като негов съветник. Той й е дал много свобода, което не е било привично за онези времена.“



В продължение на три години тя проучва исторически източници и събира частици от историята на българската принцеса за живота й като съпруга на турския султан. Тя черпи сведения и вдъхновение от книгата на историка и медиавист Георги Костов "Житие и страдание на Кера Тамара“.



"Неговият прочит за живота на Кера Тамара ми позволи да бъда по-свободна и смела в моето виждане за живота на тази принцеса. Работата на историка Цветана Кьосева за ролята на жените в българската история също ми даде смелост да разкажа какво се случва след смъртта на Мурад І. В книгата има както достоверност, така и фабула. Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега. Много исках да съм вярна на историята, доколкото е възможно“, сподели авторът.



Всяко едно от местата, описани в книгата, е истинско, допълни тя.