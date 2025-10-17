ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Писателят Ангелина Ангелова: Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега
Кера Тамара остава вдовица на около 30-годишна възраст след смъртта на съпруга си деспот Константин. Когато султан Мурад І напада българското царство и я вижда, той се влюбва в нея. "Той казва на Иван Шишман: "Ако ми я дадеш за съпруга ще ми станеш васал и ще имаш мир“. Спорно е доколко Кера Тамара и Иван Шишман са били съгласни с този брак, но той се случва. Тя става негова съпруга и според турските хронисти любовта им е много голяма. Историята свършва там – тя просто се жени за него“, разказа Ангелова.
Кера Тамара има изключително образование и говори няколко езика, допълни тя. "Аз не смятам, че тя е била просто съпруга. Смятам, че е била до Мурад І като негов съветник. Той й е дал много свобода, което не е било привично за онези времена.“
В продължение на три години тя проучва исторически източници и събира частици от историята на българската принцеса за живота й като съпруга на турския султан. Тя черпи сведения и вдъхновение от книгата на историка и медиавист Георги Костов "Житие и страдание на Кера Тамара“.
"Неговият прочит за живота на Кера Тамара ми позволи да бъда по-свободна и смела в моето виждане за живота на тази принцеса. Работата на историка Цветана Кьосева за ролята на жените в българската история също ми даде смелост да разкажа какво се случва след смъртта на Мурад І. В книгата има както достоверност, така и фабула. Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега. Много исках да съм вярна на историята, доколкото е възможно“, сподели авторът.
Всяко едно от местата, описани в книгата, е истинско, допълни тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: