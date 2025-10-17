Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Писателят Ангелина Ангелова: Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега
Автор: Ася Александрова 13:14Коментари (0)0
© Фокус
Когато за първи път чух историята на Кера Тамара – сестрата на Иван Шишман, тя ми се стори недовършена и поисках да разбера повече. Моето собствено любопитство доведе до идеята за написването на романа "Корона на княгинята“. Това каза писателят Ангелина Ангелова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Кера Тамара остава вдовица на около 30-годишна възраст след смъртта на съпруга си деспот Константин. Когато султан Мурад І напада българското царство и я вижда, той се влюбва в нея. "Той казва на Иван Шишман: "Ако ми я дадеш за съпруга ще ми станеш васал и ще имаш мир“. Спорно е доколко Кера Тамара и Иван Шишман са били съгласни с този брак, но той се случва. Тя става негова съпруга и според турските хронисти любовта им е много голяма. Историята свършва там – тя просто се жени за него“, разказа Ангелова.

Кера Тамара има изключително образование и говори няколко езика, допълни тя. "Аз не смятам, че тя е била просто съпруга. Смятам, че е била до Мурад І като негов съветник. Той й е дал много свобода, което не е било привично за онези времена.“

В продължение на три години тя проучва исторически източници и събира частици от историята на българската принцеса за живота й като съпруга на турския султан. Тя черпи сведения и вдъхновение от книгата на историка и медиавист Георги Костов "Житие и страдание на Кера Тамара“.

"Неговият прочит за живота на Кера Тамара ми позволи да бъда по-свободна и смела в моето виждане за живота на тази принцеса. Работата на историка Цветана Кьосева за ролята на жените в българската история също ми даде смелост да разкажа какво се случва след смъртта на Мурад І. В книгата има както достоверност, така и фабула. Това е най-предизвикателната книга, която съм писала досега. Много исках да съм вярна на историята, доколкото е възможно“, сподели авторът.

Всяко едно от местата, описани в книгата, е истинско, допълни тя.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: