България е полярна държава с голям авторитет в света. Тя е една от 29-те страни, които управлява 1/10 част от нашата планета – Антарктида. Затова след големия интерес към първата книга "Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“ заедно с Иглика Трифонова искахме да разкажем и покажем повече за Антарктида, тъй като има нужда да има такова четиво. Така се появи книгата "Антарктида – история, природа, българските полярници“. Това коментира в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова директорът на Националния център за полярни изследвания проф. Христо Пимпирев.По думите му в книгата се разказва за историята на откриването на този континент в началото на XIX век. Антарктида е най-късно открития континент на Земята, само преди малко повече от 200 години, като от историята се преминава към нейната природа и човешките взаимоотношения. "Разказваме за науката в Антарктида, изкуството в Антарктида, защото Антарктида не е само за учените, тя е и за хора на изкуството. И разбира се, последната глава това е "Българите в Антарктида“, където се разказва какво правим ние там от повече от 35 години от първите експедиции.“Българите имат много сериозно присъствие в полярния континент. "Ние сме равноправни и ни гледат с огромно уважение велики нации, като САЩ, като Русия, като Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия. Ние сме заедно с тях консултативни членове на Антарктическия договор и определяме съдбата на този континент във всичките му аспекти,“ посочи още проф. Пимпирев.В книгата се разглеждат и някои любопитни истории, свързани с Антарктида, като факта, че това е мястото, където са намират на най-големия брой метеорити, най-вече от Марс. "Това са изключително ценни находки, защото те падат върху лед и се запазва изцяло тяхната структура, първичните свойства и това, което носят със себе си от Космоса,“ разказа гостът и добави, че в книгата може да се прочете и за митовете около Нова Швабия, за сватбите и колко деца са родени на ледения континент. "Все още няма постоянно население на Антарктида, но аз съм убеден, че в бъдеще с този нарастващ по-численост свят и с глобалното затопляне, което ще доведе до повишаване на морското ниво и до големи миграции на хората от крайбрежните райони към вътрешността.“България също има едно селище в Антарктида – базата "Св. Климент Охридски“, където най-новата сграда, приличаща на космическа станция, е получила Наградата за сграда на годината в категория за наука и иновации, сподели още изследователят,. "Имаме действително нещо, с което може да се гордеем и това е нашата полярна база и разбира се, научноизследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий“, с който доказахме, че сме морска нация, тъй като за пръв път научен изследователски кораб български излезе от нашето полузатворено Черно море и стигна до ледените води на Южния океан.“