Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е повод за паника
Автор: Илиана Пенова 22:56 / 20.10.2025Коментари (0)81
© Facebook
Напукано челно стъкло – и защо това не е повод за паника, разказва професионалният пилот Марио Бакалов.

Ето какво пише той:

Преди дни полет United Airlines UA1093 от Денвър до Лос Анджелис е бил принуден да кацне извънредно в Солт Лейк Сити, след като на 36 000 фута се е появила пукнатина в челното стъкло на самолета.

Един от пилотите е получил лека травма от стъклени парченца, но екипажът е реагирал спокойно и по всички процедури, като е обявил аварийна ситуация и е кацнал безопасно.

- Най-вероятната причина според наличната информация е структурен дефект или вътрешно напрежение в стъклото, което е довело до напукване на един от слоевете при голяма температурна разлика.

- По-малко вероятно, но възможно, е удар от малък външен обект (FOD) – например парче лед или микроскопичен фрагмент, изхвърлен от друг самолет.

- А хипотезата за метеорит или космически отпадък остава изключително малко вероятна – по-скоро интересна спекулация, отколкото реална причина.

Важно е да се знае, че стъклата в пилотската кабина са многослойни, нагревателни и проектирани да издържат на огромни натоварвания. Дори при напукване на един слой, кабинното налягане и безопасността на полета не се застрашават.

Това е още един пример колко добре е изградена системата за безопасност в авиацията – и колко подготвени са пилотите да реагират дори в редки, неочаквани ситуации.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
