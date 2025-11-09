Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация

© Facebook Днес попаднах на коментар на жена, която сподели, че не е отлетяла за Малта, защото преди полета е проверила сайт, който прогнозира турбуленцията. Видяла, че по маршрута има участъци със "средна по сила турбуленция“ — и страхът я спрял. Така професионалният пилот Марио Бакалов започва последния си пост във Facebook.



Ето какво още каза той: "Историята ѝ е показателна – защото много хора, вместо да намалят страха, несъзнателно го усилват именно по този начин.



Това е по-често, отколкото си мислите.



Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация — метеорологични карти, сайтове за турбуленции, дори форуми с коментари от пилоти.



Но истината е, че тези прогнози много често са неточни.



Виждаме предвидена турбуленция, а реално няма почти нищо – и обратното. Атмосферата е изключително динамична, и дори най-добрите модели не могат да предвидят точно къде и кога ще се появи.



А и дори да знаете, че "някъде по пътя ще има турбуленция“…



Какво от това?



Това не е нещо, което зависи от вас. То е извън вашия контрол.



Самолетът, екипажът и системите са създадени точно за такива ситуации.



Затова, вместо да се фокусираме върху това, което не можем да променим, е по-полезно да обърнем внимание на нещата, които зависят от нас – как дишаме, какво си казваме в мислите, как реагираме на усещането.



Турбуленцията не е опасна. Тя е просто част от полета – както вълните са част от морето".