Пилешко месо, вода и риба: Колко време отнема на тялото ви да смила тези ежедневни храни?

Разбирането колко време отнема храносмилането на различните храни е важно не само за цялостното здраве, но и за предотвратяване на храносмилателни проблеми. Според диетолозите времето за храносмилане на всеки хранителен продукт варира в зависимост от фактори като теглото, плътността и съдържанието на фибри, протеини, мазнини и вода.



Ето обща разбивка на времената за храносмилане за някои често срещани продукти:



Вода: Преминаването през стомаха отнема около 10-20 минути. Ако обаче се консумира веднага след хранене, може да отнеме до 2 часа за смилане.



Зелени зеленчуци: 40-60 минути. Високото им съдържание на фибри спомага за по-доброто храносмилане.



Риба: 45-60 минути. Обикновено се смила по-бързо от другите видове месо.



Червено месо (напр. говеждо, овче): 3-5 часа. То е тежко за стомаха и не е идеално за хора с храносмилателни проблеми.



Пилешко: 90-120 минути. По-леко от червеното месо, но все пак се счита за относително тежко.



Плодови сокове: 15-20 минути. Усвояват се бързо и осигуряват хидратация.



Млечни продукти (мляко, кисело мляко, сирене): 2-3 часа. Пълномаслените варианти се усвояват по-бавно.



Картофи: 90-120 минути. По-тежки са, когато са пържени или готвени в олио.



Сготвени зеленчуци: Около 40 минути. Не дразнят храносмилателната система.



Как функционира храносмилателната система



Храната навлиза в стомаха през хранопровода, където се разгражда от стомашни сокове и ензими. След това се придвижва в тънките черва, където хранителните вещества се абсорбират в продължение на 4 до 6 часа, пише News18.



Несмляната част преминава в дебелото черво, където се абсорбират вода и електролити и се образуват изпражнения; този процес може да отнеме 12-48 часа.



Полезни съвети за по-добро храносмилане



- Избягвайте да комбинирате тежки и леки храни в едно и също хранене.



- Не пийте вода веднага след хранене.



- Яжте бавно и дъвчете старателно.



- Кратка разходка след хранене може да помогне на храносмилането.