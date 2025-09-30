Новини
Пилешко месо, вода и риба: Колко време отнема на тялото ви да смила тези ежедневни храни?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:12Коментари (0)73
Разбирането колко време отнема храносмилането на различните храни е важно не само за цялостното здраве, но и за предотвратяване на храносмилателни проблеми. Според диетолозите времето за храносмилане на всеки хранителен продукт варира в зависимост от фактори като теглото, плътността и съдържанието на фибри, протеини, мазнини и вода.

Ето обща разбивка на времената за храносмилане за някои често срещани продукти:

Вода: Преминаването през стомаха отнема около 10-20 минути. Ако обаче се консумира веднага след хранене, може да отнеме до 2 часа за смилане.

Зелени зеленчуци: 40-60 минути. Високото им съдържание на фибри спомага за по-доброто храносмилане.

Риба: 45-60 минути. Обикновено се смила по-бързо от другите видове месо.

Червено месо (напр. говеждо, овче): 3-5 часа. То е тежко за стомаха и не е идеално за хора с храносмилателни проблеми.

Пилешко: 90-120 минути. По-леко от червеното месо, но все пак се счита за относително тежко.

Плодови сокове: 15-20 минути. Усвояват се бързо и осигуряват хидратация.

Млечни продукти (мляко, кисело мляко, сирене): 2-3 часа. Пълномаслените варианти се усвояват по-бавно.

Картофи: 90-120 минути. По-тежки са, когато са пържени или готвени в олио.

Сготвени зеленчуци: Около 40 минути. Не дразнят храносмилателната система.

Как функционира храносмилателната система

Храната навлиза в стомаха през хранопровода, където се разгражда от стомашни сокове и ензими. След това се придвижва в тънките черва, където хранителните вещества се абсорбират в продължение на 4 до 6 часа, пише News18.

Несмляната част преминава в дебелото черво, където се абсорбират вода и електролити и се образуват изпражнения; този процес може да отнеме 12-48 часа.

Полезни съвети за по-добро храносмилане

- Избягвайте да комбинирате тежки и леки храни в едно и също хранене.

- Не пийте вода веднага след хранене.

- Яжте бавно и дъвчете старателно.

- Кратка разходка след хранене може да помогне на храносмилането.






