Пилешката супа на кралица Камила

© "Храната е призма, през която може да видим много неща - историята, обществото, икономиката", пише Том Паркър Боулс в деветата си издадена книга, кръстена "Готвенето и Короната: кралски рецепти от кралица Виктория до крал Чарлз Трети" (Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III).



Книгата на 49-годишния Боулс, който е доведен син на крал Чарлз и син на Камила от предишния й брак, излезе преди дни и съдържа 100 рецепти, приготвяни в британския кралски двор в последните векове.



Сред тях е и рецепта на ястие, с което самият Том Паркър е израснал - любимата пилешка супа на майка му Камила. Най-често тя я е приготвяла за обяд, макар че Том припомня, че крал Чарлз е известен с това, че не обядва. Ето и рецептата, публикувана и на сайта на People.



Пилешката супа на Камила



6 чаши домашен пилешки бульон



1 средно голям картоф, нарязан на кубчета



2 обезкостени пилешки бутчета без кожа, нарязани на дребно



1 голям морков, нарязан на кубчета



1 голям стрък целина, нарязан на кубчета



4 чаши накълцано на дребно савойско зеле



сокът от един лимон



сол



черен пипер



лют сос (по желание)



накълцани пресни зеленчуци за сервиране (по желание)



настърган пармезан за сервиране



Оставяме бульонът да кипне в голяма тенджера, след което намаляваме температурата и варим около 15 минути. Добавяме картофите, пилето, моркова и целината и оставяме да къкри на средно ниска температура, като разбъркваме от време на време, докато зеленчуците и месото се сварят. Добавяме зелето и оставяме още около минута да ври, докато и то омекне, предава lifestyle.bg.



Сваляме от огъня и добавяме лимоновия сок, сол, черен пипер и лют сос по желание. Сервираме пилешката супа в купички, като поръсваме с пармезан и пресни зеленчуци.