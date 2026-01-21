ЗАРЕЖДАНЕ...
Пилешката супа, която гони бацилите – както баба я правеше
Начинът, по който се храним, има пряка връзка със състоянието на имунната ни система. Организмът не може да се защитава ефективно, ако не получава достатъчно енергия, белтъчини и микроелементи. Питателната, топла и добре приготвена храна подпомага възстановяването, засилва съпротивителните сили и помага на тялото да се справи по-лесно с вирусите.
И тук няма нищо модерно или екзотично. Преди "суперхраните“, шотовете с джинджифил и прахообразните добавки, българската кухня си е имала свое изпитано средство – домашната пилешка супа.
Пилешката супа не е случайно "лекарство“ от народната кухня. Тя е лека, но питателна, загрява организма, хидратира и доставя белтъчини, минерали и витамини. Топлият бульон успокоява гърлото, подпомага дишането и създава онова усещане за грижа, което само домашната храна може да даде.
Не е нужно да бъде сложна. Точно обратното – колкото по-близо е до това, което баба е готвила, толкова по-добре.
ФОКУС подбра за вас рецепта за домашна пилешка супа, както едно време
Необходими продукти:
1 пилешко бутче или половин домашно пиле
1 глава лук
1 морков
2-3 картофа
целина или магданоз
сол на вкус
няколко зърна черен пипер
по желание – фиде
Начин на приготвяне:
Пилешкото месо се измива добре и се слага в тенджера със студена вода. Оставя се да заври на умерен огън. При необходимост се отпенва. ФОКУС ви съветва дори да прецедите бульона. Добавят се цялата глава лук, морковът, картофът и целината, нарязани на едри парчета.
Супата се вари на тих огън, без бързане. Това е важно – бульонът трябва да стане плътен и ароматен. Малко преди края се добавят солта и зърната черен пипер. Ако използвате фиде, то се слага в последните минути, за да не се превари.
Когато месото омекне и зеленчуците пуснат вкуса си, супата се отстранява от котлона. Пилешкото може да се накъса и да се върне обратно в тенджерата. Поръсва се с пресен магданоз точно преди сервиране.
Това не е гурме ястие. Това е супа за възстановяване, за стопляне и за онези дни, в които тялото има нужда от малко повече грижа. Тиха, проста и истинска – точно като рецептите, които се предават не от интернет, а от поколение на поколение.
