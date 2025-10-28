ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пи Диди ще излезе от затвора през 2028 г., съобщават властите
55-годишният музикант беше осъден на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в трафик на хора с цел проституция. Прокуратурата настояваше Комбс, който за първи път получава присъда по наказателно дело, да изтърпи 11 години лишаване от свобода, но съдът намери 11-годишната присъда за "неподходяща".
Комбс пледира невинен и продължава да отрича вината си. В изявление пред федералния съд в Ню Йорк музикантът призна, че поведението му в миналото е било "срамно", но заяви, че ще обжалва както присъдата, така и наложеното наказание.
